Іран мінує острів Харг і посилює оборону через можливу операцію США

Острів Харг / © wikimedia.org

Реклама

Іран останніми тижнями суттєво посилив оборону стратегічно важливого острова Харг, готуючись до можливого військового сценарію з боку США.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, обізнані з оцінками американської розвідки.

За їхніми словами, іранські сили розставляють пастки, а також перекидають на острів додатковий військовий контингент і системи протиповітряної оборони.

Реклама

Крім того, Іран мінує територію навколо острова, зокрема узбережжя, де американські війська теоретично могли б здійснити десантну операцію, якщо відповідне рішення ухвалить Donald Trump.

Як зазначає CNN, адміністрація Трампа розглядає варіант використання військових для захоплення острова Харг як інструмент тиску на Тегеран, щоб змусити його відновити відкритість Ормузької протоки.

Попри невеликі розміри острова, він має критичне значення для іранської економіки — через нього проходить близько 90% нафтового експорту країни.

Водночас американські посадовці та військові експерти застерігають, що така операція пов’язана з високими ризиками, зокрема можливими значними втратами серед військовослужбовців США.

Реклама

За даними джерел, острів має багаторівневу систему оборони, яку останнім часом додатково посилили, зокрема за рахунок нових зенітно-ракетних комплексів.

Деякі союзники президента США також висловлюють сумніви щодо доцільності подібної операції, наголошуючи, що навіть у разі успішного захоплення острова це не вирішить проблеми контролю над Ормузькою протокою та впливу Ірану на світовий енергетичний ринок.

Водночас ізраїльське джерело попереджає про ризик атак із боку Ірану — зокрема із застосуванням безпілотників і переносних зенітно-ракетних комплексів, що може призвести до втрат серед американських військових.

«Є надія, що вони не підуть на такий ризик і замість цього обстріляють нафтові родовища, але передбачити це неможливо», — додало джерело.

Реклама

Раніше повідомлялося, що американські військові щодня монтують для президента Дональда Трампа спеціальне відео, у якому показують виключно найуспішніші удари по іранських цілях за останні години.

Ми раніше інформували, що Іран відкрив важливу для транспортування нафти Ормузьку протоку для судноплавства, але тільки для «дружніх» країн, серед яких — Китай та Росія.