Іран може атакувати одну з країн ЄС: уряд готує бомбосховища для населення

На Кіпрі готуються до іранських ударів

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Республіка Кіпр — найближча держава ЄС до зони конфлікту на Близькому Сході — посилює заходи безпеки на тлі зростання побоювань щодо можливих іранських авіаударів. Влада ввела в експлуатацію спеціальний додаток для оповіщень, який має допомогти громадянам знайти укриття у випадку іранського нападу.

Про це повідомляє BILD.

Нова система оповіщення та бомбосховища

За інформацією Міністерства внутрішніх справ Кіпру, на острові налічується близько 2200 бомбосховищ. Для оперативного реагування в разі загрози запущено мобільний додаток SafeCY. Він використовує геолокацію, щоб допомогти користувачам швидко знайти найближче укриття, а також містить детальні інструкції та корисну інформацію про дії під час атаки.

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Влада Кіпру висловлює серйозне занепокоєння, адже на території країни розташовані дві військові бази Великої Британії. Ці об’єкти можуть стати потенційними цілями для ударів з боку Близького Сходу. Ключова британська база Акротірі знаходиться на захід від порту Лімасол.

Погрози Ірану та передислокація літаків

Напередодні Іран відкрито застеріг прихильників Ізраїлю (серед яких Велика Британія, США та Франція) від надання допомоги Тель-Авіву у відбитті іранських атак. За повідомленнями іранських державних ЗМІ, у випадку такої допомоги Ісламська Республіка погрожує завдати ударів по їхніх військових базах та кораблях у регіоні.

Ситуація загострилася й через те, що після початку війни Ізраїль перекинув частину своїх літаків на Кіпр, щоб убезпечити їх від іранських ударів. З того часу навколо цивільних аеропортів Ларнаки та Пафосу було посилено заходи безпеки.

Близькість до епіцентру подій

Кіпр розташований приблизно за 250 кілометрів від Ізраїлю, що є надзвичайно малою відстанню. Місцеві ЗМІ повідомляють, що мешканці південного узбережжя острова вночі можуть на власні очі спостерігати в небі іранські атаки та роботу ізраїльської системи протиракетної оборони. Прессекретар уряду Кіпру Константінос Летибіотіс підтвердив ці відомості в ефірі грецького телебачення.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Ірані заявили про припинення атак на Ізраїль за умови, що Тель-Авів зупинить свою військову кампанію проти Ісламської Республіки. Водночас міністр закордонних справ Ірану наголосив, що іранські удари — це лише відповідь на агресію Ізраїлю.

Також ми писали, що за даними ЗМІ, Іран випустив десятки балістичних ракет по Ізраїлю, багато з яких були націлені на цивільні райони, що спричинило серйозні наслідки. Внаслідок удару загинули чотири людини, зокрема 8-річна дівчинка, сотні людей дістали поранень.