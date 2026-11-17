іран / © Associated Press

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Іран розробляє плани потенційної атаки на високопосадовців адміністрації президента США Дональда Трампа із застосуванням так званої “брудної бомби” або хімічної зброї. Американські спецслужби отримали нові розвідувальні дані, які змусили владу посилити підготовку до можливих загроз.

Про це повідомляє CNN із посиланням на сімох американських посадовців.

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За словами джерел телеканалу, наразі йдеться радше про опрацювання Іраном різних варіантів дій, а не про безпосередню підготовку до негайного нападу.

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Водночас отримані розвіддані містять конкретні місця та потенційні цілі у Вашингтоні, що викликало серйозне занепокоєння американських чиновників.

Що відомо про можливу атаку Ірану на Вашингтон

За інформацією CNN, протягом останнього тижня американські посадовці провели кілька нарад, присвячених можливій загрозі.

Представники розвідки поки не дійшли спільного висновку, чи має Іран можливості та намір реалізувати такі плани.

«Чи справді вони мають людей на місцях для здійснення атаки — це питання залишається предметом дискусії», — повідомило одне з джерел телеканалу.

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Американські спецслужби також перехопили повідомлення іранської сторони, в яких стверджувалося, що матеріали для виготовлення вибухових пристроїв нібито вже перебувають на території США.

Однак посадовці розходяться в оцінках достовірності цієї інформації. Незалежного підтвердження наявності таких матеріалів немає.

На тлі повідомлень про можливі загрози Секретна служба США минулого тижня перевела міністра фінансів Скотта Бессента до житла на території військового об'єкта.

Як відреагував Білий дім

Попри повідомлення про потенційні плани Тегерана, адміністрація Дональда Трампа наголошує, що наразі немає підтвердженої безпосередньої загрози.

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Речниця Білого дому Лорен Біс заявила, що американська влада стежить за всіма можливими ризиками.

«Ми відстежуємо всі потенційні загрози, але наразі немає достовірних загроз для території країни», — зазначила вона.

Міністерство оборони США переадресувало запит CNN до Офісу директора національної розвідки, який відмовився від коментарів.

Представництво Ірану при ООН відкинуло звинувачення щодо можливого використання хімічної зброї.

Іранська сторона заявила, що вважає застосування такої зброї неприпустимим за будь-яких обставин.

Водночас представник Тегерана прямо не прокоментував інформацію про можливу підготовку атаки з використанням «брудної бомби».

Що таке “брудна бомба” та чим вона небезпечна

Так звана «брудна бомба» — це вибуховий пристрій, у якому звичайна вибухівка поєднується з радіоактивними матеріалами.

На відміну від ядерної бомби, вона не спричиняє ядерного вибуху. Її небезпека полягає у звичайній вибуховій хвилі та можливому радіоактивному забрудненні навколишньої території.

За оцінками фахівців, основні безпосередні втрати внаслідок такої атаки, найімовірніше, були б спричинені вибухом, а не радіаційним опроміненням.

Водночас застосування пристрою могло б спричинити паніку, необхідність евакуації та тривале обмеження доступу до забруднених територій.

Одне з джерел CNN охарактеризувало подібний пристрій як зброю терору, а не точкового ураження.

Чому США побоюються ескалації з боку Ірану

За інформацією CNN, нові розвіддані з'явилися на тлі тривалого військового протистояння між США та Іраном.

Американські удари та економічна блокада посилюють тиск на Тегеран. Водночас переговори про завершення конфлікту та врегулювання ситуації в Ормузькій протоці поки не дали результатів.

Президент США Дональд Трамп минулого тижня висловлював сподівання, що війна завершиться найближчим часом.

Однак американські посадовці припускають, що іранське керівництво може розглядати асиметричні атаки як один із варіантів відповіді на військовий та економічний тиск.

Окремо розвідка США отримала інформацію про можливе застосування Іраном хімічної зброї проти американських військових на Близькому Сході.

Ці повідомлення також спричинили підготовку додаткових заходів захисту для дипломатичного та розвідувального персоналу США в регіоні.

За словами джерел CNN, найближчі тижні можуть стати визначальними для дипломатичних спроб врегулювання конфлікту.

Водночас американські посадовці наголошують, що наявність розвідувальної інформації про можливі плани Ірану не означає, що керівництво країни вже ухвалило рішення здійснити напад.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що Іран планує вбити Трампа: розвідка дізналася, як саме

Спецслужби отримали інформацію про змову Ірану з метою вбити прездента США.

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