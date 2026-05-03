Іран може обмежити рух через Ормузьку протоку: готують новий закон

Ормузька протока / © Associated Press

Реклама

Влада Ірану планує ухвалити закон, який може суттєво обмежити рух суден через Ормузьку протоку. Про це повідомляють міжнародні ЗМІ з посиланням на джерела в іранському парламенті.

Йдеться про стратегічно важливий морський коридор, через який проходить значна частина світового експорту нафти. У разі запровадження обмежень це може вплинути на глобальні енергетичні ринки та спричинити зростання цін на паливо.

За попередніми даними, ініціатива є відповіддю на дії США та їхніх союзників у регіоні, зокрема посилення військової присутності та спроби контролювати іранські нафтові потоки.

Реклама

У Вашингтоні вже заявили, що уважно стежать за ситуацією і розцінюють можливі обмеження як загрозу свободі міжнародного судноплавства. Водночас експерти попереджають: навіть часткове перекриття протоки може мати серйозні наслідки для світової економіки.

Ормузька протока з’єднує Перську затоку з Оманською затокою і є одним із найважливіших транспортних вузлів у світі. Будь-які обмеження руху в цьому районі традиційно викликають різку реакцію міжнародної спільноти.

Війна з Іраном — останні новини

Нагадаємо, Іран передав посередникам у Пакистані нову пропозицію щодо припинення війни зі Сполученими Штатами.

Раніше Дональд Трамп відхилив нову мирну пропозицію Ірану, бо його не влаштували умови. Президент США вважає, що Тегеран хоче домовитися лише через внутрішню кризу та чвари між своїми лідерами.

Реклама

Тим часом іранський президент Масуд Пезешкіан заявив, що будь-які спроби Сполучених Штатів Америки блокувати порти в Ірані «приречені на провал».

Новини партнерів