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Іран може отримати мільярдні доходи: шейхи запропонували несподівану угоду
У разі схвалення пропозиції Іраном і відсутності заперечень з боку США може відновитися рух через Ормузьку протоку комерційних суден країн Перської затоки.
Шейхи країн Перської затоки готові платити Ірану за транзит торговельних суден через Ормузьку протоку, однак, щоб не створювати юридичного прецеденту та не викликати невдоволення президента США Дональда Трампа, ці платежі можуть оформити як «добровільний внесок».
Про це повідомляє італійське видання Corriere della Sera.
За інформацією видання, Оман провів консультації з іншими державами Перської затоки та передав Тегерану колективну пропозицію щодо такого механізму.
Як зазначає Corriere della Sera, модель пропонується побудувати за аналогією з Малаккською протокою, де судновласники можуть добровільно сплачувати внески на забезпечення навігації, екологічний захист та проведення рятувальних операцій. При цьому формально принцип свободи судноплавства зберігатиметься.
Видання стверджує, що у разі схвалення пропозиції Іраном і відсутності заперечень з боку Вашингтона це може сприяти відновленню безперешкодного експорту нафти, газу, добрив та інших вантажів через Ормузьку протоку.
За даними Corriere della Sera, Тегеран поки що не відповів на пропозицію, а деталі можливих виплат, зокрема їхній розмір, залишаються невідомими.
Водночас, як пише видання, Дональд Трамп, імовірно, вже поінформований про цю ініціативу і не висловлює заперечень.
Таким чином, країни Перської затоки можуть самостійно фінансувати механізм, який дозволить відновити стабільний морський експорт через одну з найважливіших транспортних артерій світової торгівлі.
Нагадаємо, американські війська продовжують забезпечувати дотримання морської блокади Ірану. Від моменту її відновлення було перехоплено низку торговельних суден, пов’язаних із Тегераном.