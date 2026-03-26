Іран може погодитись на умови США: які вимоги висунув Вашингтон для припинення війни

США висунули Ірану умови для припинення війни / © Архів

Реклама

Сполучені Штати Америки бачать чіткі сигнали того, що керівництво Ірану усвідомило безвихідь свого становища у нинішньому конфлікті та активно шукає шляхи для дипломатичного відступу. Вашингтон уже передав Тегерану конкретний план дій, що складається з 15 пунктів, які мають стати фундаментом для майбутньої мирної угоди та покласти край збройному протистоянню.

Про це повідомив кореспондент Axios Барак Равід в соцмережі X.

План із 15 пунктів та роль Пакистану як посередника

Під час засідання кабінету міністрів у Білому домі Віткофф офіційно підтвердив, що американська команда із зовнішньої політики розробила та передала іранській стороні детальний список своїх вимог. Головним посередником у цьому складному процесі виступив уряд Пакистану, повідомляє інформаційне агентство Xinhua.

Реклама

За словами Віткоффа, ця ініціатива вже призвела до позитивного обміну повідомленнями. Американські дипломати переконані, що військова міць США не залишила Тегерану простору для маневрів, тож керівництво країни змушене йти на компроміс.

«Ми маємо вагомі ознаки того, що Іран можна переконати, що в нього немає кращої альтернативи, окрім як прийняти умови США щодо припинення війни. Вони шукають відступу… Ми сказали Ірану останню річ: ви не повинні знову помилятися», — цитує Віткоффа Барак Равід.

Ключові вимоги Вашингтона та пауза в ударах

Президент Дональд Трамп заявив, що відклав масовані удари по іранських електростанціях на п’ять днів, щоб дати дипломатії шанс, зазначає видання Associated Press. Головними умовами Сполучених Штатів є повна відмова Ірану від розробки ядерної зброї та негайне розблокування стратегічно важливої Ормузької протоки.

Водночас у Вашингтоні готуються до прямих перемовин. Як з’ясували журналісти The Guardian, уже найближчими днями в Ісламабаді може відбутися зустріч американської та іранської делегацій. Джерела видання стверджують, що іранська сторона має «нульову довіру» до Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, тому Сполучені Штати можуть відправити на переговори віцепрезидента Джей Ді Венса, якого в Тегерані вважають більш прийнятним перемовником.

Реклама

Показово, що офіційні особи Ірану намагаються зберегти обличчя на тлі американських заяв. Представники іранського МЗС публічно заперечують факт ведення будь-яких перемовин, називаючи слова Трампа спробою виграти час для підготовки нових військових ударів. Чи призведе ця дипломатична гра до реального миру, стане зрозуміло після завершення п’ятиденного ультиматуму.

