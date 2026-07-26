Іран може відповісти Україні після удару по судну: експерт назвав можливі сценарії

Прапор Ірану / © Associated Press

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Атака України на вантажне судно, яке перевозило військові вантажі між Іраном і Росією через Каспійське море, може свідчити про розширення географії протистояння навколо Тегерана.

Про це йдеться в матеріалі Fortune.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна атакувала судно, яке використовували для перевезення військових вантажів між Росією та Іраном. Він також доручив розвідці передати партнерам інформацію про допомогу Москви Тегерану.

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За словами Зеленського, Росія надає Ірану супутникові знімки держав Перської затоки та американських військових баз.

«Існує чітка кореляція між російськими супутниковими знімками цих місць та іранськими ударами — як до атак, у межах підготовки до них, так і після, для оцінювання завданої шкоди», — написав президент у соцмережі X.

Іран заперечує причетність до війни Росії проти України, хоча Київ заявляє, що Тегеран постачає Москві безпілотники. Іранська влада також закликала європейські країни притягнути Україну до відповідальності за атаку.

За даними Financial Times, у Тегерані удар могли сприйняти як попередження, що іранське узбережжя Каспійського моря також перебуває під загрозою. Атака може стати додатковим важелем тиску на Іран під час переговорів зі США.

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Вашингтон і Тегеран призупинили щоденні взаємні атаки, однак протистояння не завершилося. Паралельно Оман та Іран ведуть переговори щодо Ормузької протоки. За даними Associated Press, сторони працюють над угодою щодо транзиту суден.

Каспійське море розташоване більш ніж за 960 кілометрів від основної лінії фронту. Водночас Україна має далекобійні дрони, якими раніше атакувала російську нафтову інфраструктуру.

Експерт аналітичного центру SWP Berlin Хамідреза Азізі назвав кілька можливих причин удару. За однією з версій, Україна прагне продемонструвати свою цінність як партнера для США, від яких залежить постачання важливого озброєння, зокрема систем Patriot.

Інше пояснення полягає в тому, що США та Ізраїль могли бути зацікавлені в посиленні тиску на Іран без прямих ударів по його інфраструктурі.

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Ще однією причиною могла стати реакція на погрози підтримуваних Іраном хуситів суднам у Баб-ель-Мандебській протоці. Раніше хусити атакували два саудівські нафтові танкери в Червоному морі.

«Каспійський фронт разом з Індійським океаном, де Сполучені Штати запровадили морську блокаду Ірану, тепер мають завершити формування кільця економічного та військового тиску навколо країни», — зазначив Азізі.

У відповідь Іран може атакувати пов’язані з Україною судна на інших морських маршрутах або українську інфраструктуру. Тегеран також може визнати окуповані Крим і Донбас частиною Росії.

За словами Азізі, протистояння навколо Ірану дедалі більше переплітається з війною Росії проти України та конфліктом між Саудівською Аравією і хуситами.

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Україна вже посилює співпрацю з країнами Близького Сходу. У березні Київ підписав безпекову угоду із Саудівською Аравією, яка передбачає передачу українського досвіду протидії іранським дронам. Зеленський також відвідував ОАЕ та Катар для укладення подібних домовленостей.

Каспійське море стало важливим маршрутом постачання для Ірану. За даними Wall Street Journal, Ізраїль раніше атакував іранський порт Бандар-Ензелі на тлі повідомлень про постачання Росією боєприпасів, дронів та іншого озброєння Тегерану.

Що відомо про атаку у Каспійському морі

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Україну в атаці на іранське буцімто «торговельне судно» в Каспійському морі та заявило про можливість «розширення вогню війни». У Тегерані назвали інцидент «актом агресії», водночас заявивши, що Іран нібито ніколи не втручався у війну Росії проти України.

Пізніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив президента України Володимира Зеленського в атаці на судно. Він заявив, нібито була здійснена «за наказом Ізраїлю».

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Як ми писали, президент Володимир Зеленський повідомив про успішні далекобійні удари Сил оборони по військових цілях на території Росії. За його словами, цієї ночі були уражені підприємство в Кірові, Тюменський НПЗ, логістичний об’єкт у Єкатеринбурзі, склад ПММ у Ростові-на-Дону. Також йшлося про цілі в акваторії Каспійського моря, зокрема судна, задіяні у перевезенні військових вантажів з Ірану, і військовий корабель.

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