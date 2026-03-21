Іран може завдати ракетного удару по будь-якій країні Європи, крім однієї

Іранська ракета Khorramshahr-4 / © Defense Express

Іран має у своєму арсеналі балістичні ракети, які можуть бити на відстань 4000 км. Тому єдина країна в Європі, якій не загрожує ракетний удар — Португалія. У зоні недосяжності перебуває також більша частина Великої Британії, Іспанії, а також невелика частина Франції.

Про це пише видання Defense Express.

Аналітики видання наголосили, що попередні офіційні заяви Ірану про обмеження його ракетної програми дальністю у 2000 км, очевидно, не відповідають дійсності.

Як повідомлялося раніше, за інформацією The Wall Street Journal, яке посилається на слова декількох американських посадовців, Іран двома балістичними ракетами намагався поцілити по спільній військово-морській базі Великої Британії та США «Дієго-Гарсія», що розташована у Тихому океані, на відстані щонайменше 4000 км від ймовірного місця запуску.

Ймовірно для атаки було застосовано балістичні ракети проміжної дальності Khorramshahr-4, які здатні уражати цілі на відстані від 3 000 до 5 500 км.

Аналітики Defense Express називають цю ракету «Орешніком» на мінімалках»: вона має бойову частину із 20 суббоєприпасами, що розлітаються у радіусі 8 км.

У виданні додали, що спроба Ірану атакувати британсько-американську базу виявилася невдалою — одна ракета до неї не долетіла через несправність у польоті, що сталося з іншою — невідомо, але по ній один з американських військових кораблів випустив зенітну ракету SM-3.

«З огляду на те, що атака зазнала невдачі, поки що зарано говорити про значну загрозу від Ірану завдавати ударів на такі відстані», — пишуть оглядачі.

Водночас вони нагадали, що Іран раніше прямо погрожував Європі ударами у відповідь, якщо та буде допомагати США та Ізраїлю в їхній операції зі знищення військового потенціалу Ірану.

Нагадаємо, посол США в ООН Майк Волц заявив про можливість «усіх варіантів» щодо розгортання американських військ на території Ірану.

Водночас російський президент Володимир Путін побажав іранському народу «гідно подолати суворі випробування» та зухвало заявив про «вірність і партнерство» між Москвою і Тегераном.

Напередодні, 20 березня, в єврейському кварталі Старого міста Єрусалима, поблизу головних святинь трьох релігій, упав уламок перехопленої іранської ракети. Це сталося приблизно за 400 метрів від мечеті Аль-Акса, Стіни Плачу та Храму Гробу Господнього.