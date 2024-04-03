Іран може атакувати Ізраїль протягом найближчих 48 годин: попереджає ЦРУ — Vox News

Знищення консульства Ірану в Сирії, в результаті якого загинули десятки високопоставлених іранських чиновників і генералів, ризикує перерости у велику війну в регіоні. Про це повідомляють деякі ЗМІ на Близькому Сході, згідно з якими американська розвідка ЦРУ попередила Ізраїль про військову відповідь з боку Ірану протягом 48 годин.

Про це йдеться у Vox News.

"Раніше високопосадовці Ірану заявляли, що їхня країна вже має повне право відповісти на напад Ізраїлю на їхнє консульство", — пише Vox News.

Як повідомляє ліванський панарабський супутниковий телеканал новин Al Mayadeen, Іран планує здійснити комбіновану атаку "дощем" безпілотників і ракет зі своїх баз у стратегічних місцях в Ізраїлі.

Нагадаємо, ТСН.ua раніше повідомляв, що Іран пообіцяв "покарати" Ізраїль після ударів по своєму представництву в Дамаску, які, за даними ЗМІ, Ізраїль ввечері 1 квітня завдав в столиці Сирії. Його було майже повністю зруйноване. Серед загиблих був бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді — старший командир Корпусу вартових ісламської революції (КСІР). Іран пообіцяв помститися Ізраїлю. Водночас Ізраїль не підтвердив цю атаку.

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