Іран може передати РФ сотні ракет: експерти розповіли, у чому їхня особливість

Іран може передати сотні балістичних ракет армії Російської Федерації. Це - Fath-360 та Ababil. І це озброєння окупанти можуть отримати вже найближчим часом.

Про це повідомляють експерти Defense Express.

Фахівці зауважують, що раніше Москва цікавилася іранськими ракетами Fateh-110 та Zolfaghar. Втім, станом на серпень РФ жодного разу не використала ці повітряні цілі.

Ababil - доволі невелика за розмірами ракета довжиною 3,7 м, вагою 240 кг та дальністю до 86 км. Це озброєння існує у двох версіях: з супутниковою та інерціальною навігацією, а також з додатковою оптико-електронною системою наведення на кінцевій ділянці.

"Також відомо, що пуск ракети здійснюється з транспортно-пускових контейнерів, які групуються по вісім на одній платформі", - йдеться впишуть фахівці.

Також зазначається, що назва Ababil походить від міфічних птахів чорних стрижів, які нібито знищили ефіопське військо. Цен найменування також активно використовують для найменування розвідувально-ударних БпЛА та далекобійних дронів-камікадзе.

Ракета Fath-360 відома під назвою BM-120. Вона має довжину 5,1 м, діаметр - 368 мм, швидкість - 4 Маха, а дальність польоту - до 120 км. Загальна вага розробки 787 кг, з якої на бойову частину припадає 150 кг. Система наведення складається з інерціальної системи та супутникової навігації.

"Вочевидь, Fath-360 базується на Fateh-110 і є її значно зменшеною копією. Візуально, окрім розміру, який часом складно розрізнити на фото, вони відрізняються хвостовим оперенням у районі хвоста. Варто додати, що пускова Fath-360 традиційно для Ірану замаскована під звичайну цивільну вантажівку", - пишуть в Defense Express.

Фахівці також вказали на головну відмінність цих двох типів ракет від попередніх Fateh-110, Zolfagar. Так, Fath-360, Ababil призначені для безпосереднього застування проти цілей на фронті та у ближньому тилу, а Fateh-110, Zolfagar - для атак об'єктів у глибокому тилу.

Нагадаємо, видання Reuters писало, що Іран поставить Росії сотні балістичних ракет Fath-360 близької дальності. Крім того, в Росії очікують неминучої доставки сотень ракет із супутниковим наведенням зброї для війни в Україні.

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