Іран може випустити по Ізраїлю до 500 безпілотників та ракет - ABC NEWS (відео)

Йорданія та Єгипет заявили, що будуть збивати обʼєкти, які зайдуть у їх повітряний простір.

Іран та його сателіти можуть впустити по Ізраїль до 500 ударних безпілотників та ракет.

Про це повідомляє ABC NEWS.

У повідомленні вказується, що по Ізраїлю буде запущено від 400 до 500 безпілотників і ракет з Ірану, Іраку, Сирії, південного Лівану та Ємену.

В свою чергу Йорданія та Єгипет заявили, що будуть збивати обʼєкти, які зайдуть у їх повітряний простір.

Ізраїльське військове джерело повідомило, що Іран націлився лише на військові об'єкти – цивільні об'єкти не є мішенню.

ЗМІ Ірану повідомили про пуски балістики в сторону Ізраїля. Також повідомляється про крилаті ракети, які летять на Ізраїль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Йорданія збиватиме іранські дрони над своєю територією.

Крім того, ми раніше інформували, що ЦАХАЛ підтвердив напад Ірану на Ізраїль, армія готується відбити атаку десятків дронів.

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