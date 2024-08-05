Іран може здійснити багатоденну ракетну атаку на Ізраїль - NBC News

Влада Ізраїлю готує країну до можливих багатоденних атаки ракет та безпілотників з боку Ірану та бойовиків "Хезболли".

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Про це йдеться у повідомленні NBC News.

Ізраїльский чиновник розповів журналістам видання, що наразі є побоювання, що Іран у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії та командира "Хезболли" Фуада Шукра може здійснити багатоденну атаку ракетами та безпілотниками.

"Вони просто спробують виснажити нас", - сказав чиновник.

Крім того, чиновник заявив, що США здійснюють сильний дипломатичний тиск Ізраїль з метою припинення вогню у Секторі Газа. Вашингтон хоче, щоб це сталося ще у період президентства Джо Байдена.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у понеділок Іран може атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство лідера ХАМАС.

Крім того, ми раніше інформували, що вночі "Хезболла" випустила близько 30 ракет по Ізраїлю.

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