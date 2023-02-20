Іран наблизився до виробництва ядерної бомби: залишилося збагатити уран ще на 6% – Bloomberg

Міжнародні спостерігачі в Ірані минулого тижня виявили уран, збагачений до рівня трохи нижчого від необхідного для створення ядерної зброї. Іранцям залишилося збагатити уран ще на 6%.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на двох високопоставлених дипломатів.

За їхніми словами, існує ризик того, що нестримна атомна діяльність Ірану може спровокувати нову кризу.

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Міжнародне агентство з атомної енергії намагається з’ясувати, яким чином Іран накопичив уран, збагачений до 84% чистоти — найвищого рівня, виявленого інспекторами в країні на сьогодні. Його концентрація лише на 6% нижча, ніж необхідно для створення ядерної бомби.

Раніше Іран повідомляв МАГАТЕ, що його центрифуги налаштовані на збагачення урану до рівня чистоти 60%.

Інспектори повинні визначити, чи Іран навмисно виготовив матеріал, чи концентрація була ненавмисним накопиченням у мережі труб. Це вже вдруге за цей місяць спостерігачі виявляють підозрілу діяльність, пов’язану зі збагаченням.

У неділю, 19 лютого, МАГАТЕ повідомило, що обговорює з Іраном результати нещодавньої діяльності агентства з перевірки та проінформує свою раду директорів у разі необхідності.

The IAEA is aware of recent media reports relating to uranium enrichment levels in Iran. Director General @rafaelmgrossi states that the IAEA is discussing with Iran the results of recent Agency verification activities and will inform the IAEA Board of Governors as appropriate. pic.twitter.com/4Aqdq01Xr5 — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) February 19, 2023

У виданні наголосили, що ці події відбуваються в той момент, коли Іран усе більше ізольований від Заходу, а ядерні переговори зі світовими державами залишаються призупиненими.

Країна також зіткнулася з широким засудженням за її смертельне придушення великих протестів, а США та Європейський Союз посилили санкції проти Ірану через його військову підтримку війни Росії проти України.

Нагадаємо, ще в липні минулого року, після того, як президент США Джо Байден завершив свою чотириденну поїздку до Ізраїлю та Саудівської Аравії, в Ірані оголосили про технічну готовність виготовити ядерну бомбу.

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