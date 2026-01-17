Іран накрила тиша: що сталося з кривавими протестами

Протести в Ірані / © Associated Press

В Ірані, за даними правозахисників, під час загальнонаціональних протестів загинуло понад три тисячі людей.

Про це повідомляє Reuters.

Правозахисна організація HRANA заявила, що підтвердила 3090 смертей, зокрема 2885 протестувальників.

Жорстокий розгін протестів іранськими силами безпеки, які виступали проти автократичної влади країни, змусив демонстрантів у деяких містах зійти з вулиць. Мешканці повідомляють про моторошну тишу після кількох днів наростання насильства.

Зазначається, що уряд Ірану заблокував Інтернет і розгорнув значні сили поліції та війська, намагаючись придушити найбільшу загрозу режиму від часів революції 1979 року.

Європейські та близькосхідні посадовці також заявили, що спостерігають спад протестної активності.

Що відомо про ситуацію в Ірані

Масштабні протести в Ірані переросли у загальнонаціональні заворушення. За даними міжнародних та регіональних ЗМІ, демонстрації охопили 185 міст у всіх провінціях країни, а сутички між силовиками та протестувальниками стають дедалі жорсткішими.

На тлі заворушень влада Ірану обмежує доступ до Інтернету, що ускладнює перевірку та поширення інформації.

Трамп пообіцяв «жорстко» відреагувати на вбивства учасників протестів в Ірані, що додатково загострює міжнародну увагу до ситуації.