Іран намагався атакувати акаунти Трампа і Байдена у WhatsApp - Meta

Хакерська група, яка пов'язана з розвідувальним підрозділом іранської армії, спробувала атакувати акаунти Трампа і Байдена у WhatsApp.

Meta в п'ятницю 23 серпня виявила спроби злому акаунтів WhatsApp американських чиновників з адміністрацій президента США Джо Байдена і колишнього президента Дональда Трампа. В цьому звинуватили іранську хакерську групу.

Про це повідомляє Reuters.

У своєму блозі материнська компанія Facebook, Instagram і WhatsApp описала цю спробу як "невелику групу ймовірної соціальної інженерії в WhatsApp" за участю акаунтів, що видають себе за технічну підтримку AOL, Google, Yahoo і Microsoft.

Компанія заблокувала акаунти після того, як користувачі повідомили про підозрілу активність.

Meta звинуватила у атаці хакерську групу APT42, яка, як вважають, пов'язана з розвідувальним підрозділом іранської армії і відома тим, що встановлює програмне забезпечення для стеження на мобільні телефони своїх жертв. За словами дослідників, які стежать за групою, це програмне забезпечення дозволяє їм записувати дзвінки, викрадати текстові повідомлення і безшумно вмикати камери і мікрофони.

Особи, які намагались атакувати акаунти у WhatsApp базувалися в Ізраїлі, на палестинських територіях, в Ірані, Сполучених Штатах і Великій Британії.

Нагадаємо, українські кіберфахівці атакували російську компанію "Вега", яка є розробником ядерної зброї. Внаслідок зламу серверів компанії українська розвідка отримала важливу інформацію, яка буде використана в інтересах перемоги.

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