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Іран намагався захопити два нафтові танкери: втрутився американський есмінець

Іран намагався захопити два нафтові танкери: втрутився американський есмінець

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
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Іран намагався захопити два нафтові танкери: втрутився американський есмінець

Іранське судно підходить до одного з нафтових танкерів, щоб незаконно захопити його / Фото: скриншот з відео

Іранські військові кораблі відкрили вогонь по одному з вантажних суден у міжнародних водах.

У середу, 5 липня, Військово-морські сили США втрутилися у спробу Ірану захопити два нафтових танкери у міжнародних водах біля узбережжя Оману.

Про це повідомили у Центральному командуванні Військово-морських сил США, опублікувавши відповідне відео. 

У повідомленні йдеться, що іранські кораблі відкрили вогонь по одному з нафтових танкерів, але втекли після прибуття есмінця ВМС США. Два нафтових танкери йшли під прапорами Маршаллових і Багамських островів.

Військово-морські сили США втрутилися у спробу Ірану захопити два нафтових танкери у міжнародних водах / © соцмережі
Військово-морські сили США втрутилися у спробу Ірану захопити два нафтових танкери у міжнародних водах / Фото: соцмережі

Як повідомляє Reuters, ВМС США втрутилися, щоб не дати Ірану захопити два нафтові танкери в Оманській затоці. 

За інформацією офіційних осіб ВМС США, о першій годині ночі за місцевим часом іранське судно наблизилося до нафтового танкера TRF Moss під прапором Маршаллових островів у міжнародних водах. 

"Іранське судно покинуло район після того, як туди прибув есмінець USS McFaul", - повідомили у ВМС США.

Ще один іранський корабель наблизився до судна Richmond Voyager під прапором Багамських островів, вимагаючи від танкера зупинитися. Екіпаж вантажного судна подав сигнал тривоги, тож до нього направився то й таки американський есмінець.

"Перед прибуттям USS McFaul іранці кілька разів обстріляли танкер", - заявили представники ВМС США. 

За їх словами, Richmond Voyagerне зазнав жодних втрат чи значних пошкоджень, але вогонь з боку Ірану завдав пошкоджень корпусу корабля в районі кают. 

Нагадаємо, у травні минулого року іранські війська захопили два грецькі танкери в Перській затоці. Попередньо Тегеран заявив, що застосує “каральні заходи” проти Греції, біля берегів якої затримали судно з російським екіпажем та конфіскували нафту через санкції ЄС.

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Дата публікації
Перегляди
1095
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