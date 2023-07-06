Іран намагався захопити два нафтові танкери: втрутився американський есмінець

Іранські військові кораблі відкрили вогонь по одному з вантажних суден у міжнародних водах.
У середу, 5 липня, Військово-морські сили США втрутилися у спробу Ірану захопити два нафтових танкери у міжнародних водах біля узбережжя Оману.
Про це повідомили у Центральному командуванні Військово-морських сил США, опублікувавши відповідне відео.
У повідомленні йдеться, що іранські кораблі відкрили вогонь по одному з нафтових танкерів, але втекли після прибуття есмінця ВМС США. Два нафтових танкери йшли під прапорами Маршаллових і Багамських островів.
Як повідомляє Reuters, ВМС США втрутилися, щоб не дати Ірану захопити два нафтові танкери в Оманській затоці.
За інформацією офіційних осіб ВМС США, о першій годині ночі за місцевим часом іранське судно наблизилося до нафтового танкера TRF Moss під прапором Маршаллових островів у міжнародних водах.
"Іранське судно покинуло район після того, як туди прибув есмінець USS McFaul", - повідомили у ВМС США.
Ще один іранський корабель наблизився до судна Richmond Voyager під прапором Багамських островів, вимагаючи від танкера зупинитися. Екіпаж вантажного судна подав сигнал тривоги, тож до нього направився то й таки американський есмінець.
"Перед прибуттям USS McFaul іранці кілька разів обстріляли танкер", - заявили представники ВМС США.
За їх словами, Richmond Voyagerне зазнав жодних втрат чи значних пошкоджень, але вогонь з боку Ірану завдав пошкоджень корпусу корабля в районі кают.
Нагадаємо, у травні минулого року іранські війська захопили два грецькі танкери в Перській затоці. Попередньо Тегеран заявив, що застосує “каральні заходи” проти Греції, біля берегів якої затримали судно з російським екіпажем та конфіскували нафту через санкції ЄС.
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