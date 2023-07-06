Іран намагався захопити два нафтові танкери: втрутився американський есмінець

Іранські військові кораблі відкрили вогонь по одному з вантажних суден у міжнародних водах.

У середу, 5 липня, Військово-морські сили США втрутилися у спробу Ірану захопити два нафтових танкери у міжнародних водах біля узбережжя Оману.

Про це повідомили у Центральному командуванні Військово-морських сил США, опублікувавши відповідне відео.

У повідомленні йдеться, що іранські кораблі відкрили вогонь по одному з нафтових танкерів, але втекли після прибуття есмінця ВМС США. Два нафтових танкери йшли під прапорами Маршаллових і Багамських островів.

Військово-морські сили США втрутилися у спробу Ірану захопити два нафтових танкери у міжнародних водах / Фото: соцмережі

Як повідомляє Reuters, ВМС США втрутилися, щоб не дати Ірану захопити два нафтові танкери в Оманській затоці.

За інформацією офіційних осіб ВМС США, о першій годині ночі за місцевим часом іранське судно наблизилося до нафтового танкера TRF Moss під прапором Маршаллових островів у міжнародних водах.

"Іранське судно покинуло район після того, як туди прибув есмінець USS McFaul", - повідомили у ВМС США.

Також читайте Нафтовий танкер ізраїльського мільярдера атакував безпілотник: підозра впала на Іран

Ще один іранський корабель наблизився до судна Richmond Voyager під прапором Багамських островів, вимагаючи від танкера зупинитися. Екіпаж вантажного судна подав сигнал тривоги, тож до нього направився то й таки американський есмінець.

"Перед прибуттям USS McFaul іранці кілька разів обстріляли танкер", - заявили представники ВМС США.

За їх словами, Richmond Voyagerне зазнав жодних втрат чи значних пошкоджень, але вогонь з боку Ірану завдав пошкоджень корпусу корабля в районі кают.

Нагадаємо, у травні минулого року іранські війська захопили два грецькі танкери в Перській затоці. Попередньо Тегеран заявив, що застосує “каральні заходи” проти Греції, біля берегів якої затримали судно з російським екіпажем та конфіскували нафту через санкції ЄС.

Читайте також: