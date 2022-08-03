"Іран навряд чи має якусь надзвичайно ексклюзивну технологію": військовий експерт про постачання дронів до Росії

Якщо Іран передасть Росії дрони, Україні "стала б у нагоді допомога Ізраїлю", який має технології для боротьби з іранськими БПЛА.

Сьогодні Іран наврядчи має надзвичайно ексклюзивну технологію, яка буде невразлива.

Про це розповів військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.

"Якщо ці дрони з'являться, нам би стала у нагоді допомога Ізраїлю, тому що хто, як не Ізраїль, знає, як краще зараз боротися. Саме іранські дрони атакують ізраїльські нафтові платформи на півночі біля Хайфи", - пояснив експерт.

Мусієнко зазначив, що сьогодні у Росії з Ізраїлем не надто гарні стосунки, тому цим також можна буде скористатися.

"Тим більше зараз у Росії з Ізраїлем не дуже хороші стосунки і було б добре нам скористатися цим та отримати системи антидрони. Але все покажуть бойові дії і практичне застосування цих дронів, наскільки вони ефективні і наскільки українські системи ППО і радіоелектронної боротьби можуть їх вражати. Я не думаю, що Іран має якусь надзвичайно ексклюзивну технологію, яка буде невразлива", - наголосив експерт.

Нагадаємо, Білий дім 11 липня заявив, що Росія могла звернутися до Ірану з проханням надати їй сотні безпілотних літальних апаратів, зокрема здатних нести зброю, для використання у війні проти України.

Вже сьогодні, 3 серпня, стало відомо, що Іран міг відправити БпЛА до Росії для польових випробувань. Крім того, американська розвідка OSINT повідомляє, що до Російської Федерації виїхали іранські пілоти для навчання на їхніх літаках "Су".

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