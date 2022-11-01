Іран найближчим часом може передати Росії балістичні ракети: що про це кажуть у США

У Пентагоні заявили, що не бачать ознак того, що Росія має намір закупити з Ірану додаткові безпілотники й балістичні ракети, щоб продовжити терор проти українців. Водночас, це викликає у США занепокоєння.

Про це на брифінгу у вівторок,1 листопада, заявив речник Міністерства оборони США, бригадний генерал Патрик Райдер.

Також читайте У Держдумі РФ не виключають оголошення Путіним нової мобілізації: за яких умов

"Нам відомо, що Іран надав Росії безпілотники, та очікуватимемо, що вона, найімовірніше, проситиме ще. Ми справді занепокоєні тим, що Росія також може прагнути отримати додаткове високотехнологічне ракетне озброєння від Ірану, наприклад, ракети "земля-земля", для використання в Україні", – сказав він.

Спікер Пентагону наголосив, що США дадуть відповідь у разі використання Росією високотехнологічного ракетного озброєння від Ірану. Про які саме заходи йдеться - у Пентагоні не розкривають.

"Тож якщо ми побачимо, що Росія використовує таке озброєння в Україні, ми однозначно вживемо всіх заходів, щоб надати цьому розголосу. Я б сказав, що ця інформація яскраво свідчить про змовницький характер відносин Росії та Ірану з тим, щоб атакувати українських громадян і підтримувати незаконну російську окупацію", – додав Райдер.

Тим часом представник Держдепартаменту США Нед Прайс запевнив видання CNN, що США будуть використовувати всі інструменти, щоб викривати, протистояти та протидіяти постачанню зброї з Ірану до Росії.

Іран планує передати Росії близько тисячі балістичних ракет та нові дрони

1 листопада CNN з посиланням на представника однієї з західних країн повідомило, що Іран передасть Росії близько тисячі балістичних ракет та нові дрони для ударів по українських містах. Західні офіційні особи припускають, що зброя точно буде доставлена до кінця року.

У ГУР поінформували, що Іран планує відправити до Російської Федерації партію з понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2 на початку листопада. Поставку БпЛА здійснюватимуть Каспійським морем до порту Астрахань.

У Повітряних силах повідомляють, що Росія планує доставити до північних кордонів іранські балістичні ракети, проти яких Україна не має ефективного захисту. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що збивати їх теоретично можна, але фактично це дуже важко зробити тими засобами, які Україна має на озброєнні.

Мапа війни на 1 листопада: найгарячіші бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Читайте також: