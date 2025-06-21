Ядерна таємниця Ірану: Європа висунула ультиматум, Тегеран відповів відмовою

Ядерна програма Ірану

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Пропозиції, які представили європейські країни під час переговорів з Іраном у Женеві щодо ядерної програми Тегерана, є «нереалістичними» і можуть ускладнити досягнення домовленості.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело.

Ідеться про зустріч міністрів закордонних справ Великої Британії, Франції та Німеччини які ініціювали перемовини з Іраном для запобігання подальшій ескалації між Іраном і Ізраїлем.

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Іранський високопосадовець заявив, що обговорення та пропозиції, зроблені європейцями в Женеві, «були нереалістичними». Наполягання на цих позиціях не наблизить Іран і Європу до угоди.

Посадовець додав, що Тегеран проаналізує пропозиції європейців і надасть відповіді на наступному раунді переговорів. Дата нової зустрічі наразі не визначена.

Європейські дипломати повідомили, що їхньою метою було перевірити готовність Ірану до нової ядерної угоди, навіть попри відсутність ознак припинення ударів Ізраїлю. За їх словами, розглядається варіант паралельного переговорного треку без участі США, який передбачав би посилений контроль, зокрема за ракетною програмою Ірану, в обмін на обмежене право збагачення урану.

Іранський посадовець виключив можливість обговорення оборонного потенціалу країни, зокрема, ракетної програми, і вкотре наголосив, що вимога про повне припинення збагачення урану для Тегерана є неприйнятною.

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Того ж дня Емманюель Макрон провів телефонну розмовуи з іранським колегою Масудом Пезешкіаном. Опісля він заявив, що Франція разом із європейськими партнерами прискорить переговори з Іраном. Макрон також вимагає, аби країна ніколи не мала ядерної зброї та надала гарантії, що її наміри — мирні.

Незважаючи на те, що деякі європейські міністри в п’ятницю припустили, що Іран більш готовий обговорювати питання, що виходять за рамки ядерної програми, високопосадовець відкинув можливість переговорів щодо його оборонних можливостей, включаючи ракетну програму, і повторив, що ідея нульового збагачення урану є глухим кутом.

«Іран вітає дипломатію, але не під прикриттям війни», — сказав посадовець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що високопосадовці Ірану розпочали таємні переговори з представниками Кремля про можливість евакуації до Росії у разі погіршення ситуації у країні через удари Ізраїлю.

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