Іран назвав умову для заключення ядерної угоди з США

Прапор Ірану / © Reuters

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Іран заявив про готовність підписати ядерну угоду з колишнім президентом США Дональдом Трампом за умови повного зняття економічних санкцій.

Про це заявив головний радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані в інтерв’ю NBC News.

За словами Шамхані, Іран готовий:

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ніколи не виробляти ядерну зброю;

ліквідувати запаси високозбагаченого урану, який може бути використаний як зброя;

збагачувати уран лише до рівнів, необхідних для мирного використання;

дозволити міжнародним інспекторам контролювати процес.

Втім, він підкреслив, що реалізація цих кроків можлива тільки в обмін на негайне зняття всіх економічних обмежень. У відповідь на запитання, чи готовий Іран підписати угоду просто зараз, якщо США виконають умови, радник відповів: «Так».

«Це все ще можливо. Якщо американці діятимуть так, як кажуть, то безсумнівно, у нас можуть бути кращі відносини. Це може призвести до поліпшення ситуації в найближчому майбутньому», — наголосив Шамхані.

Його коментар з’явився лише за кілька годин після того, як Дональд Трамп запропонував Ірану умовну «оливкову гілку», водночас пригрозивши новими санкціями у разі відмови від домовленості.

Іранський посадовець, зі свого боку, висловив розчарування тоном заяв Трампа.

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«Він говорить про оливкову гілку, яку ми не бачили. Це все колючий дріт», — заявив Шамхані.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що Іран є «найбільш деструктивною силою» на Близькому Сході та звинуватив Тегеран у дестабілізації регіону.

Ми раніше інформували, що голова Міністерства закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран не збирається відмовлятися від своїх «ядерних прав» і не погодиться на їх обмеження, незалежно від тиску Вашингтону.