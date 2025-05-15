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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Іран назвав умову для заключення ядерної угоди з США

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не допустить, шоб Іран отримав ядерну зброю.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Прапор Ірану

Прапор Ірану / © Reuters

Іран заявив про готовність підписати ядерну угоду з колишнім президентом США Дональдом Трампом за умови повного зняття економічних санкцій.

Про це заявив головний радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані в інтерв’ю NBC News.

За словами Шамхані, Іран готовий:

  • ніколи не виробляти ядерну зброю;

  • ліквідувати запаси високозбагаченого урану, який може бути використаний як зброя;

  • збагачувати уран лише до рівнів, необхідних для мирного використання;

  • дозволити міжнародним інспекторам контролювати процес.

Втім, він підкреслив, що реалізація цих кроків можлива тільки в обмін на негайне зняття всіх економічних обмежень. У відповідь на запитання, чи готовий Іран підписати угоду просто зараз, якщо США виконають умови, радник відповів: «Так».

«Це все ще можливо. Якщо американці діятимуть так, як кажуть, то безсумнівно, у нас можуть бути кращі відносини. Це може призвести до поліпшення ситуації в найближчому майбутньому», — наголосив Шамхані.

Його коментар з’явився лише за кілька годин після того, як Дональд Трамп запропонував Ірану умовну «оливкову гілку», водночас пригрозивши новими санкціями у разі відмови від домовленості.

Іранський посадовець, зі свого боку, висловив розчарування тоном заяв Трампа.

«Він говорить про оливкову гілку, яку ми не бачили. Це все колючий дріт», — заявив Шамхані.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що Іран є «найбільш деструктивною силою» на Близькому Сході та звинуватив Тегеран у дестабілізації регіону.

Ми раніше інформували, що голова Міністерства закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран не збирається відмовлятися від своїх «ядерних прав» і не погодиться на їх обмеження, незалежно від тиску Вашингтону.

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