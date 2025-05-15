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Іран назвав умову для заключення ядерної угоди з США
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не допустить, шоб Іран отримав ядерну зброю.
Іран заявив про готовність підписати ядерну угоду з колишнім президентом США Дональдом Трампом за умови повного зняття економічних санкцій.
Про це заявив головний радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані в інтерв’ю NBC News.
За словами Шамхані, Іран готовий:
ніколи не виробляти ядерну зброю;
ліквідувати запаси високозбагаченого урану, який може бути використаний як зброя;
збагачувати уран лише до рівнів, необхідних для мирного використання;
дозволити міжнародним інспекторам контролювати процес.
Втім, він підкреслив, що реалізація цих кроків можлива тільки в обмін на негайне зняття всіх економічних обмежень. У відповідь на запитання, чи готовий Іран підписати угоду просто зараз, якщо США виконають умови, радник відповів: «Так».
«Це все ще можливо. Якщо американці діятимуть так, як кажуть, то безсумнівно, у нас можуть бути кращі відносини. Це може призвести до поліпшення ситуації в найближчому майбутньому», — наголосив Шамхані.
Його коментар з’явився лише за кілька годин після того, як Дональд Трамп запропонував Ірану умовну «оливкову гілку», водночас пригрозивши новими санкціями у разі відмови від домовленості.
Іранський посадовець, зі свого боку, висловив розчарування тоном заяв Трампа.
«Він говорить про оливкову гілку, яку ми не бачили. Це все колючий дріт», — заявив Шамхані.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що Іран є «найбільш деструктивною силою» на Близькому Сході та звинуватив Тегеран у дестабілізації регіону.
Ми раніше інформували, що голова Міністерства закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран не збирається відмовлятися від своїх «ядерних прав» і не погодиться на їх обмеження, незалежно від тиску Вашингтону.