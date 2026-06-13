Тегеран розкрив план щодо своїх ядерних запасів: деталі

Прапор Ірану. / © Associated Press

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Тегерам вважає, що єдиним прийнятним варіантом розв’язання ядерного питання ї розбавлення високозбагаченого урану всередині Ірану.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, пише PressTV.

За його словами, тема збагачення урану та запасів високозбагаченого матеріалу — дуже чутлива. Зокрема, це питання Вашингтон і Тегеран перенесли на другий етап потенційної угоди.

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Водночас Сполучені Штати Америки наполягають на жорсткішому підході. Раніше Дональд Трамп заявляв, що високозбагачений уран або мають передати Вашингтону, або знищити під контролем МАГАТЕ чи інших міжнародних структур.

За даними американських чиновників, Іран має близько 440 кг високозбагаченого урану, більшість якого зберігається в Ісфахані.

Зауважимо, що джерело Sky News серед американських чиновників заявило, що, за угодою, Іран ніби зобов’язаний на невизначений термін не створювати та не купувати ядерну зброю, а також має ліквідувати свою ядерну програму і вивести з експлуатації ядерні об’єкти.

За словами чиновника, також іранці зобов’язалися знищити та вивезти збагачений матеріал. Втім, знадобиться час, щоб з’ясувати, як це зробити.

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Нагадаємо, прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф заявив, що США та Іран узгодили текст мирної угоди. З його слів, «мир ніколи не був таким близьким, як зараз». Документ можуть підписати вже у найближчі дні.

Зауважимо, CNN із посиланням на джерела писало про те, що США готували удар по Ірану із захопленням урану. Втім, американський президент Дональд Трамп призупинив підготовку цієї операції. За даними виданні, для її реалізації могло знадобитися залучення сотень спеціальних призначенців і фактично повноцінна наземна операція.

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