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"Іран не намагається отримати ядерну зброю": заява президента на Генасамблеї ООН

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"Іран не намагається отримати ядерну зброю": заява президента на Генасамблеї ООН

Фото: Associated Press

Іран не прагне володіти ядерною зброєю, заявив президент країни Ібрагім Райсі під час свого виступу на Генасамблеї ООН 21 вересня.

У Тегерані неодноразово запевняли, що мета іранської ядерної програми – мирна.

"Іран не намагається створити або отримати ядерну зброю", – сказав Райсі.

Він також нагадав про видане раніше верховним лідером країни аятолою Алі Хаменеї розпорядження, що Ірану ядерна зброя не потрібна.  

Нагадаємо, 21 вересня Путін заявив, що проти Росії начебто воює "колективний Захід" та пригрозив світу застосуванням ядерної зброї.

Згодом на Генасамблеї ООН президент США Джо Байден засудив Путіна за ядерні погрози Україні та світу.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
949
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