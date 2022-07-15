Іран не постачатиме Росії безпілотники і не купуватиме крадене українське зерно

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян запевнив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, що іранська сторона не купуватиме у РФ крадене зерно та не передаватиме Росії безпілотники.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба 15 липня провів телефонну розмову зі своїм іранським колегою Хосейном Аміром Абдоллахіяном. Останній, зокрема, вкотре наголосив на принциповій позиції Ісламської Республіки Іран – незгоди щодо війни.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У нашій телефонній розмові міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян висловив співчуття жертвам російського удару по Вінниці. Я наголосив на позиції України: Росія ні від кого не повинна отримувати жодної військової допомоги. Він запевнив мене, що Росія не зможе продати Ірану вкрадене українське зерно", - написав Кулеба у своєму Твіттері.

Крім того, міністр закордонних справ Ірану наголосив, що від самого початку кризи його країна виступала проти війни в Афганістані, Ємені, Палестині, а також в Україні.

Він відкинув "безпідставні обвинувачення", висунуті нещодавно Радником з питань безпеки США проти Ірану щодо постачання іранських безпілотних літальних апаратів до Росії для використання їх у війні проти України, і сказав, що "такі твердження висуваються одночасно з візитом Байдена на територію окупованої Палестини, у своєкорисливих політичних цілях".

"Принципова та чітка позиція Ісламської Республіки Іран полягає у протидії війні та підтримці зусиль щодо припинення війни, і ця позиція відрізняється від подвійних стандартів деяких західних держав", - наголосив Хосейн Амір Абдоллахіян і додав, що Ісламська Республіка Іран, як і раніше, докладає всіх своїх зусиль з метою припинення війни та політичного вирішення кризи в Україні.

Нагадаємо, Білий дім 11 липня заявив, що Росія могла звернутися до Ірану з проханням надати їй сотні безпілотних літальних апаратів, зокрема здатних нести зброю, для використання у війні проти України.

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