Ормузька протока / © Associated Press

Іранські військові мають намір продовжувати контролювати Ормузьку протоку, через яку проходить важливий морський шлях для транспортування нафти з Перської затоки.

Про це заявили у п’ятницю, 10 квітня, у Центральному штабі збройних сил Ірану «Хазрат Хатам аль-Анбія», передає іранське інформаційне агентство Tasnim.

У заяві наголошується, що управління цією стратегічною артерією хочуть вивести на «новий рівень», але іранські військові «збережуть ініціативу щодо контролю над цією протокою та за жодних обставин не відмовляться від законних прав Ірану».

Збройні сили Ірану також погрожують «нищівною і болісною» відповіддю у разі атак Ізраїлю на «Хезболлу» в Лівані.

Центральний штаб Ірану «Хатам аль-Анбія» попередив США та Ізраїль, що іранські збройні сили «повністю готові боротися з будь-якою загрозою і тримають палець на спусковому гачку».

Іранські військові також заявили, що США та Ізраїль раніше неодноразово порушували обіцянки, тому збройні сили Ісламської Республіки Іран залишаються повністю готовими до продовження бойових дій.

Цю заяву опубліковано напередодні мирних переговорів США та Ірану, які відбудуться 11 квітня у столиці Пакистану.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що в разі невдалих переговорів з Іраном американські кораблі відновлять удари по території Ісламської республіки. Водночас американський президент побідкався, що Сполученим Штатам доводиться мати справу «з людьми, щодо яких ми не знаємо, чи говорять вони правду».

Контроль над Ормузькою протокою — що відомо

Нагадаємо, у вівторок, 7 квітня, президент США Дональд Трамп заявив, що США призупиняють на два тижні удари по Ірану. Водночас він наголосив, що пауза в ударах буде можлива за умови виконання Тегераном конкретної вимоги — відкриття Ормузької протоки для нафтових танкерів.

Уже 8 квітня Іран оголосив, що вільний прохід нафтових танкерів Ормузькою протокою знову заборонено після масованих ударів Ізраїлю по Лівану. Іранська влада звинуватила США в порушенні угоди про припинення вогню.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що Іран повинен негайно припинити стягувати плату з нафтових танкерів за проходження через Ормузьку протоку.