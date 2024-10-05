Іран, очікуючи на відповідь від Ізраїлю, відвів свої нафтотанкери - BILD

Велика кількість танкерів стояла на якорі біля острова Харк ще кілька днів тому, але тепер вони залишили цей район.

Іранські нафтоплави вийшли в міжнародні води через можливий удар Ізраїля по найбільшому нафтовому терміналу Ірану. Влада Ізраїлю дійсно погрожувала такою відповіддю на останній масований удар Ірану.

Про це написало видання BILD.

Повідомляється, що на супутникових знімках видно, що ще кілька днів тому велика кількість танкерів стояла на якорі біля острова Харк, який називають «нафтовим островом». Близько 90% експорту іранської нафти проходить через цей стратегічно важливий вузол.

Однак у п’ятницю, 4 жовтня, порт несподівано опустів. Супутникові зображення показують, що всі танкери зникли. Незалежний сервіс із відстеження транспортування нафти TankerTrackers також підтвердив, що Іран відвів свої величезні супертанкери класу VLCC з акваторії біля острова Харк.

По одній з версій, у такій панічній реакції іранської влади важливу роль зіграв президент США Джо Байден. 3 жовтня на пресконференції один із журналістів запитав його про можливі ізраїльські удари по нафтовій інфраструктурі Ірану. Байден встиг сказати, що "веде переговори з цього питання", але тут же обірвав свою відповідь.

Нагадаємо, видання BILD повідомляло, що кандидат у президенти США Дональд Трамп закликав Ізраїль завдати удару по ядерним об'єктам Ірану у разі агресії. Він також розкритикував Джо Байдена за м'яку позицію щодо Ірану.

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