Світ
2543
1 хв

Іран оголосив про відкриття Ормузької протоки, але є нюанс

Причиною нинішньої ситуації в Ормузькій протоці є атаки Ізраїлю та США по Ірану.

Анастасія Павленко
Ормузька протока / © Associated Press

Тегеран відкрив Ормузьку протоку для судноплавства за винятком «ворожих» суден.

Про це пише Reuters.

Як заявив представник Тегерана у Міжнародній морській організації Алі Мусаві, прохід стратегічно важливою артерією дозволений лише за умови «узгодження заходів безпеки» з іранською стороною.

Дипломат поклав відповідальність за ескалацію в Перській затоці на США та Ізраїль, підкресливши, що для відновлення повної свободи навігації необхідне припинення зовнішньої агресії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав Ірану 48 годин на розблокування Ормузької протоки. Якщо цього не станеться — він погрожує завдати ударів по електростанціях. Атаки почнуться з найбільшої з них.

Крім того, США здіснили атаки на підземний об’єкт на узбережжі Ормузької протоки, з якого відстежували рух танкерів.

Військові армії Ірану відповіли, що у разі ураженн їхнього паливно-енергетичного комплексу, удару буде завдано по енергетичній, інформаційно-технологічній та опріснювальній інфраструктурі США в регіоні.

