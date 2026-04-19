Іран оголосив судна біля Ормузької протоки мішенями: нова заява КВІР

КВІР атакуватиме судна, що наближаються до Ормузької протоки / © Associated Press

У Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) Ірану повідомили, що будуть атакувати будь-яке судно, що наблизиться до Ормузької протоки. Нагадаємо, після довгоочікуваного відкриття Ормузьку протоку майже відразу закрили.

Військово-морські сили КВІР опублікували заяву пізно ввечері 18 квітня. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Військово-морські сили КВІР повідомили, що будь-яке судно, яке наближатиметься до Ормузької протоки, буде розглядатися як мішень.

«Ми попереджаємо, що жодне судно будь-якого типу не повинно залишати свою якірну стоянку в Перській затоці та Оманському морі. Будь-яка спроба наблизитися до Ормузької протоки буде розглядатися як співпраця з ворогом, і судно-порушник буде мішенню», — йдеться у заяві Корпусу вартових ісламської революції.

Перед цим іранські сили атакували щонайменше три цивільні судна. Це відбулося після того, як Тегеран оголосив про нове закриття Ормузької протоки.

В Управлінні морських торгових операцій Великої Британії детально описали всі три атаки. За їхніми словами, у першому інциденті був обстріляний танкер. Це без попередження зробили два човни КВІР.

Пізніше там додали, що контейнеровоз «уразили снарядом».

Сенатор-республіканець США з Південної Кароліни Ліндсі Грем заявив, що представники КВІР є іранським еквівалентом «СС/гестапо».

«Минулої ночі КВІР, хлопці зі зброєю, напали на контейнеровоз і заявили, що протоки закриті. Ось що я дізнався: хлопець у костюмі — не головний. Головні — це хлопці зі зброєю. Це КВІР, іранський еквівалент СС/гестапо — важлива відмінність», — написав Грем.

Президент США Дональд Трамп спершу заявив, що іранці розчулилися, коли відкрили протоку, а потім додав, що вони не мають права шантажувати США.

На скільки відкривали Ормузьку протоку: останні новини

17 квітня міністр закордонних справ Ірану Сеїд Аббас Арагчі заявив про відкриття Ормузької протоки для всіх комерційних суден. Це стало можливим унаслідок досягнення угоди про припинення вогню в Лівані.

Президент США Дональд Трамп подякував за відкриття протоки. Також він заявив, що США позбулися статусу посміховиська. Однак уже наступного дня, 18 квітня, Ормузьку протоку закрили знову.

Іран почав наполягати на тому, аби США припинили блокаду суден, які виходять з іранських портів.