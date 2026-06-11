Іран оголосив війну Маску і назвав цілі для ударів

Ілон Маск

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Іран заявив, що розглядає всі компанії, пов’язані з американським мільярдером Ілоном Маском та його бізнесами на Близькому Сході як законні військові цілі, включно зі супутниковим інтернет-сервісом Starlink компанії SpaceX.

Про це повідомляє CNBC із посиланням на іранські державні ЗМІ.

За даними медіа, Тегеран заявив про намір атакувати «всі економічні інтереси, якими керує Ілон Маск у Західній Азії», включно з регіональною інфраструктурою Starlink.

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Іранська сторона стверджує, що США нібито вчиняли проти нього воєнні злочини за підтримки технологічних компаній, пов’язаних із Маском. Також Тегеран заявив, що залишає за собою право атакувати будь-які об’єкти та активи, які контролюються його компаніями в регіоні.

Загрози прозвучали на тлі ескалації напруженості між США та Іраном і взаємних військових ударів. Іранські представники також раніше звинувачували систему Starlink у використанні для військових комунікацій США, зокрема під час координації дронів та спостережних систем.

У минулому Іран уже погрожував іншим американським технологічним гігантам, зокрема Nvidia, Apple, Microsoft та Google.

Поки що ні SpaceX, ні Білий дім офіційно не прокоментували ці заяви.

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Повідомлення із погрозами американському мільярдеру Маску з’явилися майже одночасно із заявами президента США Дональда Трампа про можливі «дуже сильні удари» по Ірану та плани щодо контролю над ключовими енергетичними об’єктами країни.

Нагадаємо, раніше Трамп попереджав, що Тегеран «заплатить ціну» за відсутність прогресу в дипломатичному процесі.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що американські атаки фактично зробили будь-які домовленості про припинення вогню беззмістовними.

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