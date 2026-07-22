Іран отримав ультиматум від Трампа: під ударом можуть опинитися важливі об’єкти

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати завдаватимуть ударів по інфраструктурі Ірану у відповідь на атаки іранської сторони на кораблі в Ормузькій протоці.

Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

Допис Трамп в Truth Social. / © із соцмереж

За словами Трампа, кожна атака Ірану на судно — з застосуванням ракети, безпілотника або іншої зброї — матиме відповідь із боку США.

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«Відтепер щоразу, коли Ісламська Республіка Іран стрілятиме по кораблю в Ормузькій протоці — ракетою, безпілотником чи будь-якою іншою зброєю, — Сполучені Штати бомбардуватимуть і знищуватимуть один міст або електростанцію», — заявив американський президент.

Він уточнив, що йдеться також про об’єкти, розташовані в Тегерані або поблизу іранської столиці.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія закликає США згорнути ескалацію проти Ірану через побоювання блокади Червоного моря.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп опинився у скрутному становищі у протистоянні з Іраном, де контроль над Ормузькою протокою став головним важелем впливу Тегерана.

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