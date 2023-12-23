Іран передав росіянам нові пускові установки Shahed: де їх розмістять

Іран надалі надає агресорці Росії ударні безпілотники "Shahed-131/136" для завдання ударів по Україні. Російське командування планує розмістити обладнання щонайменше двох регіонах.

Про це йдеться у Інститут вивчення війни (ISW).

За словами українського військового оглядача Костянтина Машовця, до кінця 2023 року близько 12 російських спеціалістів пройдуть навчання з виробництва безпілотників "Shahed" в іранському Центрі технологічного розвитку Pardis у Тегерані. Він також повідомив, що Іран доставив до РФ близько 96 двигунів Shahed і планує відправити до країни-агресора 40 пускових установок Shahed протягом наступних двох тижнів.

Також Машовець зазначив, що командування країни-агресорки планує розмістити обладнання щонайменше для двох додаткових пускових майданчиків БпЛА на території 726-го навчального центру протиповітряної оборони в Єйську Краснодарського краю, а також у Рильську Курської області.

Аналітики Інституту наголошують, що в ISW не можуть підтвердити інформацію Машовця. Втім, вони узгоджуються з очевидною інтенсифікацією російсько-іранської співпраці за останні місяці.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора встановив компанію, яка виготовляє БпЛА "Shahed" для обстрілів України. Йдеться про державне підприємство Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company. Зазначається, що БпЛА з маркуванням "Герань-2" ідентифіковано як БпЛА камікадзе типу "Shahed-136", а "Герань-1" - "Shahed-131".

Читайте також: