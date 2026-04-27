Іран передав США нову пропозицію: що стоїть за цими вимогами

Іран запропонував США спершу зупинити війну та відкрити Ормузьку протоку, а переговори про ядерну зброю відкласти на потім.

Про це повідомляє Axios із посиланням на американського посадовця та два обізнані джерела.

Що пропонує Іран

Повідомляється, що новий план, який передали через Пакистан, пропонує насамперед розблокувати протоку та припинити морську блокаду США. План передбачає:

продовження режиму припинення вогню на тривалий період або укладання угоди про остаточне завершення війни;

початок ядерних переговорів лише після відкриття протоки та припинення блокади.

За словами джерел, такий підхід має на меті вийти з дипломатичного глухого кута, оскільки в іранському керівництві наразі немає консенсусу щодо ядерних поступок, яких вимагає Вашингтон.

Реакція та позиція Дональда Трампа

У свою чергу, Білий дім підтвердив отримання пропозиції, проте готовність США до її розгляду залишається незрозумілою.

«Це делікатні дипломатичні переговори, і США не вестимуть переговори через пресу. Як сказав президент, Сполучені Штати тримають карти в руках і укладуть лише таку угоду, яка ставить американський народ на перше місце, ніколи не дозволяючи Ірану мати ядерну зброю», — заявила речниця Білого дому Олівія Вейлз.

Президент Дональд Трамп у недільному інтерв’ю Fox News висловився за подовження морської блокади. Він аргументував це тиском на нафтову інфраструктуру Ірану.

«Коли через вашу систему протікає величезна кількість нафти… якщо з якоїсь причини цей трубопровід закривають, бо ви не можете перекачати його в контейнери чи судна… трапляється те, що цей трубопровід вибухає зсередини… Кажуть, що у них є лише близько трьох днів, перш ніж це станеться», — зазначив Трамп.

Скасування дипломатичних зустрічей

Криза в переговорах загострилася після безрезультатного візиту міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі до Пакистану. Трамп скасував заплановану поїздку своїх посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Ісламабаду для зустрічі з Арагчі.

«Я не бачу сенсу відправляти їх у 18-годинний переліт у нинішній ситуації. Це занадто довго. Ми можемо зробити це так само добре телефоном. Іранці можуть зателефонувати нам, якщо захочуть. Ми не збираємося подорожувати просто для того, щоб сидіти там», — прокоментував Трамп.

Повідомляється, що в понеділок президент США проведе ситуаційну зустріч із командою з національної безпеки для обговорення подальших кроків. Тим часом Аббас Арагчі після переговорів в Омані та Пакистані планував відвідати Москву для зустрічі з Володимиром Путіним.

