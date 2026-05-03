Іран передав США план із 14 пунктів щодо завершення війни — що відомо

Іран, США, Трамп / © Getty Images

Реклама

Іран передав Сполученим Штатам відповідь на американські пропозиції щодо врегулювання конфлікту — документ містить 14 пунктів і фактично є альтернативним планом завершення війни. Про це повідомляє CNN з посиланням на іранське агентство Tasnim.

За даними ЗМІ, відповідь Тегерана була передана через Пакистан як посередника. Іран пропонує не тимчасове перемир’я, а повне припинення бойових дій — причому одразу на всіх напрямках, включно з Ліваном.

Таким чином Тегеран фактично відкинув американську ідею двомісячного режиму припинення вогню. В Ірані наполягають: ключові питання мають бути вирішені максимум за 30 днів, а переговори повинні завершитися не паузою у війні, а її припиненням.

Реклама

У документі також прописані вимоги, які виходять за межі самого припинення бойових дій. Зокрема, Іран очікує гарантій, що проти нього не буде нової військової агресії, а також вимагає виведення американських військ із регіону поблизу своїх кордонів.

Окремим блоком ідуть економічні умови: Тегеран наполягає на розмороженні своїх активів і повному скасуванні санкцій. Крім того, Іран пропонує створити новий механізм контролю ситуації в Ормузькій протоці — одному з ключових маршрутів світової торгівлі нафтою.

Заступник глави МЗС Ірану Казем Гарібабаді заявив, що запропонований план спрямований на «постійне припинення війни».

За його словами, подальший розвиток подій залежить від рішення США — чи оберуть вони дипломатичний шлях, чи продовжать конфронтацію.

Реклама

Війна з Іраном — останні новини

Нагадаємо, Іран передав посередникам у Пакистані нову пропозицію щодо припинення війни зі Сполученими Штатами.

Раніше Дональд Трамп відхилив нову мирну пропозицію Ірану, бо його не влаштували умови. Президент США вважає, що Тегеран хоче домовитися лише через внутрішню кризу та чвари між своїми лідерами.

Тим часом іранський президент Масуд Пезешкіан заявив, що будь-які спроби Сполучених Штатів Америки блокувати порти в Ірані «приречені на провал».

Новини партнерів