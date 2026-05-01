Іран передав Трампу нову пропозицію для припинення війни

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Іран передав посередникам у Пакистані нову пропозицію щодо припинення війни зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє The Guardian.

Іранські державні ЗМІ повідомили, що Тегеран передав пропозицію для переговорів зі США увечері в четвер, 30 квітня. Зміст цих пропозицій не розголошується.

Попередня пропозиція Ірану, яка також пройшла через Пакистан, містила згоду на відкриття Ормузької протоки, але питання ядерної програми країни залишалося відкладеним.

На це президент США Дональд Трамп заявив, що Іран повинен зобов’язатися не набувати ядерної зброї, тому Тегерану потрібно буде вирішити це питання, щоб задовольнити Вашингтон і створити можливість для нового раунду безпосередніх переговорів.

Два невирішені питання на ядерному фронті — це домовленість про призупинення збагачення урану Іраном та розроблення домовленості щодо його запасів високозбагаченого урану.

Регіональні дипломати, обізнані з переговорами, заявили, що, можливо, сторони домовляться про мораторій на збагачення на 10 років — посередині між переговорними позиціями двох сторін.

Замість вимоги США передати високозбагачений уран розглядається можливість відправити його союзнику Ірану — Росії, про що цього тижня йшлося у телефонній розмові між Трампом і російським лідером Володимиром Путіним.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї у телевізійному інтерв’ю заявив, що «припинення війни та встановлення міцного миру» залишаються головними пріоритетами Тегерана у будь-якій взаємодії зі Сполученими Штатами.

Хоча Міністерство закордонних справ продовжує просувати дипломатичні зусилля для припинення війни, радикально налаштовані священнослужителі та законодавці Ірану публічно виступили проти поступок з ключових питань, зокрема щодо Ормузької протоки.

Старший законодавець Махмуд Набавіан назвав цей водний шлях однією з трьох «червоних ліній», поряд зі збагаченням урану та вивезенням збагаченого матеріалу, які не повинні бути включені до жодної угоди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командувач Центрального командування США (CENTCOM) адмірал Бред Купер у четвер, 30 квітня, представить президентові Дональду Трампу нові плани можливих військових дій в Ірані. Ця доповідь може свідчити, що Трамп серйозно розглядає можливість відновлення масштабних бойових операцій, щоб спробувати вийти з глухого кута в переговорах.

Раніше повідомлялося, що США мають намір продовжувати блокаду іранських портів, поки Тегеран не погодиться на американські умови щодо відмови від ядерної зброї. «Блокада ефективніша за бомбардування», — заявив Дональд Трамп.

Тим часом іранський президент Масуд Пезешкіан заявив, що будь-які спроби Сполучених Штатів Америки блокувати порти в Ірані «приречені на провал».

