Іран почав продавати безпечне проходження через Ормузьку протоку

Тегеран почав пропускати торговельні судна через Ормузьку протоку лише за окрему плату / © Associated Press

Іранські законодавці ініціювали законопроєкт, який передбачає запровадження мит і зборів для суден, що проходять через стратегічну Ормузьку протоку.

Про це пише FT.

Іран почав монетизувати контроль над Ормузькою протокою, запровадивши схему «безпечного» проходженн для окремих суден, які за це заплатили.

У парламенті країни заявляють, що держави повинні платити за використання цього маршруту для транспортування енергоносіїв, продовольства та забезпечення безпеки транзиту.

Тегеран сформував коридор через свої територіальні води, яким можуть скористатися лише схвалені судна після реєстрації, перевірки та оплати.

У середу розвідувальна служба Lloyd’s List повідомила, що оператор танкера сплатив Ірану 2 мільйони доларів в обмін на безпечне проходження протокою.

Ситуація щодо Ормузької протоки — останні новини

На тлі війни на Близькому Сході, що розпочалася наприкінці лютого після ударів США та Ізраїлю по Ірану, судноплавство через Ормузьку протоку фактично зупинилося. Іранські сили атакували кілька суден, які, за їхніми словами, ігнорували попередження щодо проходу, а Тегеран попередив про можливість блокування кораблів країн, які підтримали «агресію».

Перекриття протоки вже третій тиждень суттєво впливає на глобальні ринки. Найбільше страждають експортери нафти та газу Перської затоки, зокрема Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн, Кувейт та Ірак, які критично залежать від цього маршруту і фактично не мають повноцінних альтернатив для морського експорту. У результаті постачання енергоносіїв різко скорочуються, що посилює тиск на світові ринки.

Експерти зазначають, що порушення судноплавства через Ормузьку протоку вже призвело до збоїв у постачанні нафти, добрив, зерна та рослинних олій. Це підштовхує ціни до багатомісячних максимумів і створює ризики зниження врожаїв ключових культур, таких як пшениця та рис, що в перспективі може спричинити подальше подорожчання продовольства у світі.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Ормузька протока залишається відкритою для суден з усього світу, за винятком американських та ізраїльських кораблів і танкерів.

Окремі країни почали домовлятися з Іраном, щоб їхні судна змогли безпечно пройти через протоку. Мова йде про індійські, китайські, іранські та пакистанські кораблі.

16 березня президент США Дональд Трамп попросив у інших країн допомоги у своїй військовій операції «Епічна лють» проти Ірану, яку він проводить спільно з Ізраїлем. Трамп вважає, що країни, що постраждали від спроби Ірану закрити Ормузьку протоку, мають спрямувати військові кораблі разом зі США, щоб зберегти протоку відкритою і безпечною.