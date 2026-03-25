Ормузька протока

Режим аятол в Ірані запровадив практику стягнення платежів із деяких суден за безпечне проходження через Ормузьку протоку.

Про це 24 березня повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

За їхніми даними, іранська сторона вимагає до 2 млн доларів за один рейс. Таким чином, фактично формується неофіційний збір за транзит через стратегічний морський шлях.

«Деякі судна заплатили, хоча механізм не був одразу зрозумілим — зокрема й використовувана валюта — і, за словами моряків, це не виглядає систематичним явищем», — пише видання.

Як зазначають джерела агентства, такі платежі здійснювалися без публічного розголосу.

«Відсутність прозорості та невизначеність щодо того, хто може стати наступною ціллю, додають новий рівень напруженості в цьому морському коридорі», — йдеться у матеріалі.

З початку війни США проти Ірану через Ормузьку протоку пройшла лише невелика кількість суден, багато з яких пов’язані з режимом аятол.

Деякі з небагатьох інших, мабуть, вибрали аналогічні маршрути поблизу узбережжя Ірану», — зазначає Bloomberg.

Одне з джерел повідомило, що хоча плата наразі стягується індивідуально з окремих суден, іранська влада вже обговорює можливість офіційного запровадження таких зборів у межах «ширшого післявоєнного врегулювання».

Водночас інші співрозмовники агентства наголошують, що навіть неформальні платежі є неприйнятними для арабських компаній із країн Перської затоки, оскільки створюють небезпечний прецедент і ставлять під сумнів питання суверенітету, а також відкривають можливості для використання ключового маршруту як інструменту тиску на експорт енергоресурсів.

«Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати залежать від цього маршруту для доставляння своєї нафти на світові ринки, але наразі покладаються на альтернативні трубопроводи, які обходять Ормузьку протоку, щоб доставляти нафту своїм клієнтам», — підсумували у Bloomberg.

