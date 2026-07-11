Іран відновлює ядерні обʼєкти

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Супутникові знімки вказують на те, що Іран, ймовірно, розпочав відновлення інфраструктури своєї ядерної програми, яка зазнала пошкоджень під час американських ударів.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією телеканалу, отримані супутникові знімки з кількох районів Ірану фіксують ознаки активності, які можуть свідчити про проведення відновлювальних робіт на ядерних об’єктах.

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Зокрема, йдеться про комплекс у селищі Парчин поблизу Тегерана, який під час американської військової кампанії неодноразово зазнавав ударів, а також про об’єкт, відомий як «Гора Піксакс».

Як зазначає CNN, зафіксована активність дає підстави припускати, що Тегеран міг розпочати роботи, які можуть суперечити рамковим домовленостям зі Сполученими Штатами ще до того, як президент США Дональд Трамп заявив, що вони «втратили чинність», і поновив удари.

У меморандумі, укладеному між сторонами, передбачалося, що Іран зобов’язується не здійснювати дій, спрямованих на отримання або розробку ядерної зброї.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп відповів на прохання Ірану щодо продовження переговорного процесу.

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Ми раніше інформували, що Трамп заявив, що заздалегідь залишив інструкції у разі його вбивства, яке вже багато років планує режим в Ірані.

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