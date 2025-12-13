Іран нарощує виробництво дронів / © Associated Press

Іран продемонстрував новий реактивний ударний безпілотник-камікадзе Hadid-110, який, за даними державних медіа та технічних описів американської військової бази OE Data Integration Network, здатний розвивати швидкість до 510 км/год.

Про це пише «Новое время».

Це робить його найшвидшим іранським дроном цього класу та підкреслює курс країни на розвиток високошвидкісних малопомітних платформ.

Апарат, також відомий як Dalahu, оснащений компактним реактивним двигуном і обтічним корпусом зі зменшеним радіолокаційним відбиттям. Конструкція з дельтаподібним крилом та багатогранним фюзеляжем покликана ускладнити виявлення радарами, що повторює підходи, застосовувані в сучасних крилатих ракетах та малопомітній авіації.

Дрон призначений для прориву ешелонованої протиповітряної оборони та ураження стаціонарних цілей із мінімальним попередженням. Невелика бойова частина, висока швидкість і низька помітність, за оцінками аналітиків, суттєво зменшують час реагування систем ППО та ускладнюють супровід цілі.

Іран протягом понад десяти років активно нарощує виробництво безпілотників, і його системи вже відіграють помітну роль у глобальних конфліктах. Найвідоміші моделі — Shahed-131 та Shahed-136 — широко застосовуються Росією у війні проти України для ударів по енергетичній та командній інфраструктурі. Їхня низька ціна і простота виробництва змусили багато країн переглянути підходи до протидії маловисотним загрозам.