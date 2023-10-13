Іран погрожує Ізраїлю: головний дипломат Тегерана зустрівся з лідером "Хезболли"

Міністр закордонних справ Ірану погрожує Ізраїлю "новим фронтом" через військові дії Ізраїлю в Газі.

Лідер воєнізованої організації "Хезболла" обговорив із міністром закордонних справ Ірану, який перебуває з візитом у Лівані, "позиції, які треба прийняти" на тлі війни між Ізраїлем і ХАМАСом.

Про це повідомляє France24 з посиланням на заяву цього збройного формування.

Згідно із заявою “Хезболли”, її генеральний секретар Хасан Насралла зустрівся з очільником іранської дипломатії Хоссейном Амір-Абдуллахіаном, який прибув до Бейрута увечері в четвер, 12 жовтня.

Повідомляється, що лідер "Хезболли" та міністр закордонних справ Ірану "зосередилися на темі відповідальності кожного та позиції, яку необхідно зайняти перед обличчям історичних подій, що відбуваються останнім часом".

Іранський міністр заявив, що відкриття "нового фронту" проти Ізраїлю залежатиме від "дій" ізраїльської держави в Секторі Гази.

Після прибуття до Бейрута очільник іранської дипломатії зустрівся з представниками підтримуваної Іраном "Хезболли", а також ХАМАСу та "Ісламського джихаду". У п'ятницю, 13 жовтня, він має зустрітися з ліванськими офіційними особами перед поїздкою до Дамаска.

В аеропорту Бейрута Амір-Абдуллахіан повторив, що регіональні союзники Ірану (серед інших, Сирія, "Хезболла", ХАМАС), неофіційно відомі як "Вісь опору", можуть відреагувати на ескалацію ізраїльського наступу в Газі.

Ізраїльська держава та США стурбовані тим, що другий фронт може бути відкритий на півночі Ізраїлю на кордоні з Ліваном, якщо “Хезболла” за підтримки Ірану наважиться на вторгнення.

Від 7 жовтня участь “Хезболли” в бойових діях обмежувалася бомбардуванням ізраїльських позицій на півночі Ізраїлю з території південного Лівану.

Раніше президент Ірану Ібрагім Раїсі закликав "мусульманські та арабські країни" "координувати зусилля", щоб "припинити злочини" Ізраїлю.

Нагадаємо, "Хезболла" готова підтримати ХАМАС у війні проти Ізраїлю, коли настане час. Таку заяву зробив заступник керівника організації Наім Кассем на пропалестинському мітингу в південних передмістях Бейрута.

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