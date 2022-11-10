Іран погрожує Саудівській Аравії "кінцем стратегічного терпіння"

Голова Міністерства розвідки Ірану Есмаїл Хатіб пригрозив Саудівській Аравії, що "стратегічне терпіння" Тегерану може скінчитись.

Про це повідомляє Reuters.

Він заявив, що Іран проявляє "стратегічне терпіння з твердою раціональністю", але не може надати гарантій, що це буде тривати довго, якщо протести в середині країни не закінчаться.

“Якщо Іран вирішить помститися і покарати, скляні палаци розваляться, і в цих країнах більше не буде стабільності”, – пригрозив він.

Нагадаємо, що Іран звинувачує іноземні країни у розпалюванні протестів всередині країни.

Зазначимо, що в країні постійно проходять антиурядові акції після смерті 22-річної дівчини Махси Аміні, яка померла після того, як її затримала "поліція моралі".

Нагадаємо, раніше у МЗС Ірану повідомлення про напад на Саудівську Аравію назвали "безпідставними звинуваченнями".

Також ми інформували, що США направили Військово-повітряні сили у бік Ірану через загрозу атаки по Саудівській Аравії.

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