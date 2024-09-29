Іран погрожує війною на Близькому Сході після вбивства Насралли

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що на Близькому Сході можливо все, включаючи війну, після вбивства лідера “Хезболли” Хасана Насралли.

Про це повідомило в неділю, 29 вересня, іранське інформаційне агентство Fars.

“Кожен повинен усвідомлювати, що ситуація надзвичайно вибухонебезпечна і що все можливо... навіть війна”, — сказав він агентству, яким керує Корпус вартових Ісламської революції (КВІР).

Арагчі звинуватив Ізраїль у спричиненні міжнародної кризи.

Також читайте Посол Ірану в Лівані залишився без ока після вибуху пейджера

"Кров Насралли не була пролита даремно, Ізраїль пошкодує про свій злочин", - сказав він, маючи на увазі атаку Ізраїлю на Бейрут у п’ятницю, в результаті якої загинув лідер "Хезболли".

Як повідомляє Reuters, напередодні Іран звернувся з проханням про екстрене позачергове засідання Ради Безпеки ООН.

При цьому представник Ірану в ООН Амір Іравані застеріг від “будь-яких нападів” на “дипломатичні штаби та представників” своєї країни, заявивши, що Тегеран не потерпить “такої агресії”.

“Іран без вагань здійснить свої невід’ємні права згідно з міжнародним правом, щоб вжити будь-яких заходів для захисту своїх життєво важливих національних інтересів і інтересів безпеки”, — сказав Іравані, закликаючи Раду Безпеки вжити “рішучих заходів” проти Ізраїлю, щоб уникнути широкомасштабної війни.

Як відомо, Іран надає “Хезболлі” як фінансову, так і військову підтримку протягом багатьох років.

Раніше верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї попередив, що смерть Насралли "не залишиться безкарною".

Нагадаємо, верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї перевели у місце з посиленими заходами безпеки. Це відбулося після підтвердження загибелі у Лівані ватажка терористичного угруповання “Хезболла” Хасана Насралли внаслідок ізраїльського авіаудару.

Нова загроза! Іран передав Росії балістичні ракети!

Читайте також: