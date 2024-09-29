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Іран погрожує війною на Близькому Сході після вбивства Насралли

Іран погрожує війною на Близькому Сході після вбивства Насралли

Іран заявив про можливість повномасштабної війни на Близькому Сході / Фото: Associated Press

Очільник іранського МЗС звинуватив Ізраїль у спричиненні міжнародної кризи. 

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що на Близькому Сході можливо все, включаючи війну, після вбивства лідера “Хезболли” Хасана Насралли. 

Про це повідомило в неділю, 29 вересня, іранське інформаційне агентство Fars. 

“Кожен повинен усвідомлювати, що ситуація надзвичайно вибухонебезпечна і що все можливо... навіть війна”, — сказав він агентству, яким керує Корпус вартових Ісламської революції (КВІР). 

Арагчі звинуватив Ізраїль у спричиненні міжнародної кризи. 

"Кров Насралли не була пролита даремно, Ізраїль пошкодує про свій злочин", - сказав він, маючи на увазі атаку Ізраїлю на Бейрут у п’ятницю, в результаті якої загинув лідер "Хезболли". 

Як повідомляє Reuters, напередодні Іран звернувся з проханням про екстрене позачергове засідання Ради Безпеки ООН. 

При цьому представник Ірану в ООН Амір Іравані застеріг від “будь-яких нападів” на “дипломатичні штаби та представників” своєї країни, заявивши, що Тегеран не потерпить “такої агресії”.

“Іран без вагань здійснить свої невід’ємні права згідно з міжнародним правом, щоб вжити будь-яких заходів для захисту своїх життєво важливих національних інтересів і інтересів безпеки”, — сказав Іравані, закликаючи Раду Безпеки вжити “рішучих заходів” проти Ізраїлю, щоб уникнути широкомасштабної війни. 

Як відомо, Іран надає “Хезболлі” як фінансову, так і військову підтримку протягом багатьох років. 

Раніше верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї попередив, що смерть Насралли "не залишиться безкарною".

Нагадаємо, верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї перевели у місце з посиленими заходами безпеки. Це відбулося після підтвердження загибелі у Лівані ватажка терористичного угруповання “Хезболла” Хасана Насралли внаслідок ізраїльського авіаудару. 

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