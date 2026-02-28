Центрифуги для збагачення урану

Реклама

Іран висловив готовність відмовитися від запасів збагаченого урану та допустити міжнародних інспекторів до перевірки своїх ядерних об’єктів.

Про це міністр закордонних справ Оману Бадр Аль-Бусаїді заявив в інтерв’ю CBS.

Його заява пролунала на тлі того, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість завдання ударів по Ірану. Перед відльотом до Техасу в п’ятницю американський лідер сказав журналістам, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо застосування сили проти Тегерана та розкритикував перебіг переговорів.

Реклама

Водночас Аль-Бусаїді наголосив, що «мирна угода є цілком досяжною».

За його словами, Іран погодився «ніколи, ні за яких обставин не мати ядерних матеріалів, з яких можна виготовити бомбу», що він назвав «великим досягненням».

Міністр пояснив, що наявні запаси збагаченого урану будуть «перероблені до найнижчого можливого рівня» та «перетворені на паливо». За його словами, цей процес «буде незворотним».

Також Іран готовий надати інспекторам МАГАТЕ «повний доступ» до своїх ядерних об’єктів для перевірки виконання домовленостей.

Реклама

«Не буде ніякого накопичення, ніякого зберігання і буде повна перевірка», — заявив Аль-Бусаїді.

Він додав, що у разі укладення справедливої та стійкої угоди «досить впевнений», що навіть американські інспектори зможуть отримати доступ на певному етапі процесу.

На запитання, чи достатньо вже досягнутого прогресу для того, щоб запобігти можливим ударам США по Ірану, міністр відповів: «Сподіваюся, що так». Водночас він зауважив, що сторонам «потрібно трохи більше часу», аби погодити окремі деталі.

Раніше повідомлялося, що 26 лютого у Женеві відбулися перемовини між представниками США та Ірану, однак укласти угоду сторонам не вдалося.

Реклама

Ми раніше інформували, що старші радники американського лідера Дональда Трампа хочуть, щоб Ізраїль першим завдав ударів по Ірану, перш ніж напад розпочнуть Сполучені Штати.