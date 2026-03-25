Іран погрожує перекрити ще одну стратегічну протоку: Тегеран попередив, що підірве цілий острів

Іран погрожує перекрити Баб-ель-Мандебську протоку

Реклама

На тлі ескалації на Близькому Сході та підготовки США до наземної операції Іран виступив із безпрецедентними погрозами. Тегеран заявляє про готовність заблокувати ще одну стратегічно важливу морську артерію та пожертвувати власною інфраструктурою, щоб не дати американському десанту закріпитися.

Про це пише CNN.

Новий фронт у Баб-ель-Мандебській протоці

Першоджерелом нових погроз виступило іранське напівофіційне агентство Tasnim, яке тісно пов’язане з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР). Посилаючись на неназване військове джерело, агентство попередило про готовність Тегерана відкрити додаткові стратегічні фронти, якщо Вашингтон або Єрусалим спробують здійснити наземні операції на іранських островах чи чинитимуть тиск за допомогою ВМС у Перській чи Оманській затоках.

Реклама

Військові прямо вказують на Баб-ель-Мандебську протоку як на потенційну нову ціль і обіцяють «сюрприз». Ця артерія з’єднує Червоне море з Аденською затокою та є критично важливим вузлом для світової торгівлі — щорічно через неї проходить близько 12% усієї нафти, що транспортується морем. Крім того, у цьому районі діє єменське угруповання хуситів, яке підтримується Тегераном і вже має досвід нападів на комерційні судна.

Баб-ель-Мандебська протока. Джерело: карти Google

«Якщо американці мають намір вжити необдуманих дій щодо Ормузької протоки, їм слід бути обережними, щоб не додати ще одну протоку до свого списку викликів», — пише іранське видання.

Загроза підриву власних островів

Окрім блокування торгових шляхів, Іран готовий до радикального знищення власної території. Як зазначає британське видання The Guardian, американські війська вже готуються до силового зняття іранської блокади. Однією з імовірних цілей для висадки десанту називають іранські острови у Перській затоці.

Щоб зупинити просування армії США, Тегеран фактично готовий пожертвувати своїми ресурсами та підірвати власну інфраструктуру. За словами дипломатичного джерела журналістів, представники третіх країн уже передали відповідне кулуарне попередження від Ірану до Вашингтона.

Реклама

«Іран заявляє, що їм байдуже, що їм доведеться підірвати власну територію. Вони зроблять це, щоб вбити американських солдатів», — розповіли дипломати виданню.

Нагадаємо, постійні обстріли та загроза вибухів на атомних об’єктах Близького Сходу ставлять світ перед ризиком ядерного конфлікту. Поки дипломати шукають вихід, ВООЗ уже готує протоколи на випадок найгіршого сценарію, який відчуватиметься десятиліттями.