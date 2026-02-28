Іран погрожує США найпотужнішими ракетами: генерал КВІР зробив гучну заяву

Прапор Ірану / © Reuters

Реклама

Бригадний генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ебрахім Джаббарі заявив, що Іран готовий до тривалого протистояння зі США.

Про це він сказав виступаючи в ефірі іранського телеканалу.

За його словами, Тегеран може застосувати «найпотужніші ракети».

Реклама

Генерал наголосив, що країна має достатньо ресурсів для багаторічної війни.

«Спочатку вдаримо всім, що є на складі, а потім застосуємо найпотужніші ракети. Те, про що ми лише мріяли, те, чого досі не робили — зробимо цими днями», — заявив він.

Конфлікт на Близькому Сході — останні новини

Нагадаємо, у суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану. У кількох містах, зокрема в столиці Тегерані, пролунали потужні вибухи. Згодом стало відомо, що операція була спільною з США і може мати тривалий характер.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про «початок превентивних ударів», назвавши їх кроком для усунення загроз. За інформацією міжнародних медіа, ранкова операція була погоджена з Білим домом. Перші вибухи в Тегерані пролунали через кілька хвилин після заяви ізраїльської сторони, а згодом відбулася друга хвиля авіаударів.

Реклама

Повідомлялося, що атаки зачепили не лише Тегеран, а й міста Кум, Хорремабад і Ісфаган. За попередніми даними, було уражено близько 30 цілей, серед яких — об’єкти Міністерства оборони, розвідки та резиденції високопосадовців. Зокрема, вибухи сталися в районі Пастер у Тегерані, де розташована резиденція та офіс Верховного лідера Ірану.

У відповідь Іран завдав ударів по Ізраїлю та по низці американських військових об’єктів на Близькому Сході. Вибухи лунали в ОАЕ, Бахрейні та Катарі — країнах, де розміщені бази США. Деякі держави регіону засудили атаки, назвавши їх порушенням суверенітету.

Президент США Дональд Трамп заявив про «масштабну і тривалу» операцію проти Ірану, пояснивши її необхідністю ліквідації загроз з боку іранського режиму. У Пентагоні операцію назвали «Епічна лють». Прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердив спільні дії зі США, наголосивши на потребі усунення екзистенційної загрози.

Після початку операції Ізраїль оголосив надзвичайний стан, закрив повітряний простір та запровадив обмеження на масові заходи й освітній процес. Армія оборони Ізраїлю попередила населення про можливі ракетні атаки.

Реклама

Через кілька годин після ударів Іран запустив балістичні ракети по території Ізраїлю. Ізраїльські військові заявили про роботу систем протиповітряної оборони.

До слова, через загострення ситуації на Близькому Сході та загрозу ракетних атак МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Ізраїлю. Також залишається чинною рекомендація не відвідувати Іран і за можливості залишити його територію.

Українцям, які перебувають у країнах регіону, радять зберігати пильність, стежити за повідомленнями місцевої влади та неухильно дотримуватися заходів безпеки. У разі надзвичайних ситуацій посольства України в Ізраїлі та Ірані, а також МЗС забезпечують роботу гарячих ліній для оперативної допомоги громадянам.