Іран погрожує ударами по університетах США на Близькому Сході: що відомо

Іранська ракета / © Associated Press

Іранський Корпус вартових ісламської революції заявив про можливі удари по американських університетах у регіоні Близького Сходу у разі відповіді США та Ізраїлю на атаки по іранських навчальних закладах.

Про це інформує The Times of Israel.

«Якщо уряд США хоче, щоб його університети в регіоні уникнули відплати… він повинен засудити бомбардування університетів в офіційній заяві до 12:00 понеділка, 30 березня, за тегеранським часом», — йдеться у заяві КВІР.

Також у структурі заявили про можливі ризики для цивільних осіб, пов’язаних із такими навчальними закладами.

«Ми радимо всім співробітникам, викладачам і студентам американських університетів у регіоні, а також мешканцям прилеглих районів триматися на відстані одного кілометра від університетських містечок», — зазначили в КВІР.

Як зазначає видання, у регіоні Перської затоки працюють філії кількох американських університетів, зокрема Техаського університету A&M у Катарі та Нью-Йоркського університету в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Водночас іранські ЗМІ повідомляють, що в ніч із п’ятниці на суботу було завдано ударів по Університету науки і технологій на північному сході Тегерана. За попередніми даними, будівлі зазнали пошкоджень, однак обійшлося без жертв.

