Іран погрожує заблокувати «маршрут Трампа» через Вірменію

Прапор Ірану / © Reuters

Реклама

Іран заблокує будівництво підтримуваного США транспортного коридору на Південному Кавказі, навіть якщо не отримає підтримки з боку Росії.

Про це заявив старший радник верховного лідера Ірану Алі Акбар Велаяті, повідомляє Iran International.

Нагадаємо, 8 серпня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв за посередництва президента США Дональда Трампа підписали мирну угоду.

Реклама

Документ надає Вашингтону виняткові права на розробку транзитного маршруту через Вірменію — Зангезурського коридору. Він має з’єднати материковий Азербайджан з автономною республікою Нахічевань, оминаючи Іран і Росію.

Керувати коридором планує американська компанія протягом 99 років із можливістю продовження угоди.

За словами Велаяті, такий проєкт поставить під загрозу безпеку регіону та радикально змінить його геополітичну карту.

«Пан Трамп вважає, що Кавказ — це нерухомість, яку він може здати в оренду на 99 років», — заявив він.

Реклама

Радник додав, що Іран не допустить реалізації плану.

«Цей прохід не стане воротами для найманців Трампа — він стане їхнім кладовищем», — наголосив Велаяті.

Він нагадав, що Тегеран завжди виступав проти Зангезурського коридору.

«Він змінить кордони, роздрібнить Вірменію та обмежить доступ Ірану до регіону», — пояснив політик.

Реклама

За його словами, коли Туреччина та Азербайджан просували цей план раніше, Іран провів кілька військових навчань на своєму північно-західному кордоні, щоб показати готовність його заблокувати.

«З Росією або без Росії ми діятимемо в інтересах забезпечення Південного Кавказу», — зазначив він.

Велаяті додав, що, на його думку, Москва також виступає проти коридору з власних стратегічних причин.

Назвавши його «політичною змовою, а не просто торговим проходом», іранський чиновник заявив, що він відкриє НАТО шлях для розміщення між Альянсом і Росією.

Реклама

«Жоден уряд Вірменії не може легітимно погодитися на розділ своєї території, навіть попри тиск США», — сказав він.

Велаяті також стверджує, що прем’єр Вірменії Пашинян нібито говорив іранському керівництву, що виступає проти цього маршруту.

Раніше повідомлялося, що 8 серпня у Вашингтоні прем’єр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали за посередництва США мирну угоду.

Ми раніше інформували, що відносини між Росією та Азербайджаном загострились через крах впливу Кремля на Кавказі.