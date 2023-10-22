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Іран попередив, що ситуація на Близькому Сході може "вийти з-під контролю"

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Іран попередив, що ситуація на Близькому Сході може "вийти з-під контролю"

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан / Фото: Associated Press

Очільник іранської дипломатії назвав близькосхідний регіон “пороховою бочкою”.

У неділю, 22 жовтня, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан попередив Ізраїль та США, що ситуація на Близькому Сході може “вийти з-під контролю”, якщо ці дві країни “негайно не припинять злочини проти людства в Газі”.

Про це повідомляє агентство Al Arabiya. 

“Сьогодні регіон є пороховою бочкою. Я хотів би попередити Сполучені Штати та ізраїльський маріонетковий режим, що якщо вони негайно не припинять злочини проти людяності та геноцид у Газі, все можливо в будь-який час, і регіон стане неконтрольованим", - заявив очільник іранської дипломатії під час пресконференції зі своєю південноафриканською колегою Наледі Пандор у Тегерані.

Зі свого боку пані Пандор закликала міжнародне співтовариство “приділяти набагато більше уваги” саме долі палестинців. 

Кілька днів тому міністр закордонних справ Ірану уже пригрозив Ізраїлю "превентивними ударами".

Міжнародне співтовариство побоюється, що війна, розпочата 7 жовтня між ХАМАС та Ізраїлем, посилиться через втручання, зокрема, ліванської “Хезболли”, союзника палестинського ісламістського руху ХАМАС, який підтримує Іран.

Нагадаємо, Китай перекинув шість військових кораблів на Близький Схід через побоювання, що конфлікт між ХАМАС та Ізраїлем може перерости у світову війну.

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Дата публікації
Перегляди
372
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