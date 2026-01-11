- Дата публікації
Іран попередив про можливий удар по США та Ізраїлю
Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Калібаф підтвердив готовність завдати ударів у відповідь на агресію проти його країни.
Іран попередив, що у разі удару Америки по країні військові США та Ізраїль стануть «легітимними цілями».
Про це заявив спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Калібаф, повідомляє Associated Press.
Широкомасштабні протести проти теократичного режиму тривають в Ірані вже понад два тижні. Вони охопили столицю та друге за величиною місто Машхад. За даними активістів, під час демонстрацій загинули щонайменше 116 людей, а понад 2 600 осіб було затримано. Через відключення інтернету та телефонного зв’язку оцінити масштаби протестів з-за кордону стало складніше.
Іранський спікер парламенту Калібаф, який належить до радикальної частини влади та раніше балотувався в президенти, заявив у прямому ефірі державного телебачення:
«В разі удару по Ірану як окуповані території, так і всі американські військові центри, бази та кораблі в регіоні будуть нашими легітимними цілями. Ми не обмежуємося реакцією після дії і будемо діяти на основі будь-яких об’єктивних ознак загрози».
Він також висловив підтримку силам безпеки:
«Народ Ірану повинен знати, що ми будемо діяти найсуворішим чином та карати тих, кого затримано».
Протести посилилися через падіння курсу національної валюти і економічний тиск міжнародних санкцій. Демонстранти використовують супутниковий інтернет Starlink для трансляції відео з Тегерана та Машхаду, де видно сутички з поліцією, блокування доріг та спалахи пожеж.
Екс-принц Ірану Реза Пехлаві закликав громадян виходити на вулиці з національними прапорами та символікою довоєнного Ірану:
Президент США Дональд Трамп висловив підтримку протестам: «Іран дивиться на свободу, можливо, як ніколи раніше. США готові допомогти!»
Ізраїль і США уважно стежать за ситуацією. Прем’єр Ізраїлю Нетаньягу обговорював з держсекретарем США Рубіо можливі ризики та дії щодо Ірану.
Протести тривають у Тегерані, Машхаді, Кермані, Квомі та Казвіні. Влада відповідає силовими методами, а державне телебачення одночасно демонструє підтримку уряду через контрольовані акції.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що американська влада обговорює дії проти Ірану, хоча остаточного рішення ще немає.