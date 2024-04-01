Іран попереджав Росію про можливість великої "терористичної операції" - Reuters

Іран попереджав Росію про можливість великої "терористичної операції" перед стріляниною в концертному залі під Москвою.

Про це пише Reuters.

Під час нападу в Росії за 20 років, який став найбільшим за кількістю жертв, озброєні люди відкрили вогонь з автоматичної зброї по відвідувачах концерту 22 березня в Crocus City Hall. Загинули щонайменше 144 людини. Відповідальність за це на себе взяла “Ісламська держава”.

Крім того, і США заздалегідь попереджали Росію про ймовірний напад бойовиків, але Москва, яка глибоко не довіряла намірам Вашингтона, применшила цю інформацію.

"За кілька днів до атаки в Росії Тегеран поділився з Москвою інформацією про можливий великий теракт усередині Росії. Ці дані отримані під час допитів заарештованих у зв'язку зі смертоносними вибухами в Ірані", - повідомило Reuters одне з джерел.

Нагадаємо, що російське МЗС опублікувало абсурдну заяву – звинувачує очільника СБУ Василя Малюка у начебто відповідальності за теракт у підмосковному Crocus City Hall.

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