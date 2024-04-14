Іран потужно атакував Ізраїль дронами та ракетами: що відомо про новий масштабний конфлікт у світі

Напад стався після кількох днів очікування іранського удару у відповідь на удар по консульству Ірану в Дамаску 1 квітня.

Іран близько вночі запустив по Ізраїлю 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних. За даними ізраїльської армії, у бік країни було запущено кілька сотень безпілотників та ракет. Американські силовики називають кількість від 400 до 500 засобів ураження. Єгипет, Йорданія та Ліван закрили свій повітряний простір. США та лідери країн ЄС запевнили Ізраїль у підтримці. У Міністерстві оборони Ірану пригрозили сусіднім державам, закликавши їх не відкривати свій повітряний простір для Ізраїлю.

Це перша в історії пряма атака Ізраїлю з іранської території, попри те, що ворожнеча двох держав триває від часів ісламської революції в Ірані 1979 року.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про атаку.

Ізраїль був попереджений про загрозу, тому почалася підготовка заздалегідь. До 15 квітня по всій країні діятимуть обмеження у вигляді заборони освітньої діяльності, заборони на масові зібрання, закриття пляжів.

Ізраїль почав перехоплення запущених Іраном безпілотних літальних апаратів над територією Сирії вночі, 14 квітня.

За даними журналістів, десятки іранських БПЛА і ракет були запущені в бік Ізраїлю трьома хвилями.

Речник армії Даніель Хагарі заявив, що жоден із дронів не увійшов у повітряний простір Ізраїлю — винищувачі союзників збили всі над Іраком та Йорданією. Крилаті ракети також збили за межами країни, а от балістичні ракети вже перехоплювали в небі над Ізраїлем.

Деякі з них влучили в авіабазу Неватім на півдні країни, проте руйнування там незначні й авіабаза працює у звичайному режимі, запевняє Хагарі.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оперативно відреагував на дії Тегерана і заявив, що Єрусалим роками готувався до того, що це може статися.

"Я визначив чіткий принцип: вдаримо по тому, хто завдасть по нас удару. Захистимо себе від будь-якої загрози і зробимо це холоднокровно і рішуче. Я знаю, що і ви, громадяни Ізраїлю, зберігаєте холоднокровність. Закликаю вас виконувати інструкції Служби тилу. Разом вистоїмо, і з божою допомогою, разом переможемо всіх наших ворогів", — заявляв очільник уряду.

Медики "Червоного щита Давида" заявили, що за допомогою після атаки звернулася 31 людина. На півдні країни поранені двоє дітей, а в центральному регіоні Шарон сталася пожежа в медичному закладі.

Фото: Associated Press

Близько сьомої ранку Ізраїль знову відкрив свій повітряний простір, за ним небо відкрила Йорданія.

Times of Israel з посиланням на анонімного ізраїльського чиновника повідомив про те, що Єрусалим уже почав готуватися до того, щоб у відповідь атакувати Іран. Коли саме це може статися і в якому вигляді — поки що невідомо.

США та ЄС запевнили Ізраїль у солідарності

На тлі нічної атаки Ірану на Ізраїль президент США Джо Байден запевнив Ізраїль у "залізній підтримці".

"Раніше сьогодні Іран і його маріонетки, що діють з Ємену, Сирії та Іраку, здійснили безпрецедентну повітряну атаку на військові об'єкти в Ізраїлі. Я найрішучішим чином засуджую ці атаки. Я щойно говорив з прем'єр-міністром Нетаньягу, щоб підтвердити тверду відданість Америки безпеці Ізраїлю. Я сказав йому, що Ізраїль продемонстрував неабияку здатність захищатися і відбивати навіть безпрецедентні атаки – надсилаючи чіткий сигнал своїм ворогам, що вони не можуть ефективно загрожувати безпеці Ізраїлю", - йдеться у заяві президента США.

Примітно, що після цих подій може статися так, що Палата представників США розгляне законопроект про виділення допомоги для Ізраїлю вже наступного тижня. З великою ймовірністю вирішиться і доля грошей для України, пишуть у Politico.



Німецький канцлер Олаф Шольц висловив солідарність з Ізраїлем і назвав безвідповідальною іранську масовану атаку.

"Іран ризикує розпалити пожежу. Ми твердо стоїмо на боці Ізраїлю і тепер обговорюватимемо все інше з нашими союзниками", - написав він у соцмережі Х.



Очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок зазначила, що цей напад здатний "вкинути в хаос" весь Близький Схід.

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав дії Тегерана "безпрецедентною ескалацією та серйозною загрозою регіональній безпеці".

Із засудженням дій Ірану виступив і міністр Європи та закордонних справ Франції Стефан Сежурне. "Франція найрішучішим чином засуджує напад Ірану на Ізраїль. Зважившись на таку безпрецедентну акцію, Іран переступає новий поріг у своїх дестабілізуючих діях і підвищує ризик військової ескалації", - написав дипломат у своєму акаунті в Х.

Франція віддана захищати безпеку Ізраїлю і "запевняє його у своїй солідарності", додав Сежурне.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак також засудив атаку Ірану на Ізраїль. Відповідну заяву опубліковано в обліковому записі британського політика в соцмережі Х.

Очільник уряду звинуватив Іран у намірі "посіяти хаос" і заявив, що Велика Британія планує захищати безпеку Ізраїлю та своїх регіональних партнерів, включаючи Ірак та Йорданію. Сунак додав, що його країна разом із союзниками в терміновому порядку працює, щоб "стабілізувати ситуацію та запобігти подальшій ескалації".

Іран в ООН: справу можна вважати закінченою

1 квітня ізраїльська авіація завдала удару по консульству Ірану в Дамаску, внаслідок чого загинули семеро членів Корпусу вартових ісламської революції, зокрема два генерали. В ніч проти 14 квітня Іран випустив по Ізраїлю кількасот ракет і дронів. Більшість з них вдалося перехопити до підльоту на територію країни.

Постійне представництво Ірану при Організації Об'єднаних Націй (ООН) заявило, що "справу на цьому можна вважати закінченою", але додало, що відповідь Ірану "буде набагато серйознішою", якщо "ізраїльський режим зробить ще одну помилку".

Після завершення атаки Тегеран в ООН заявив, що "військова акція" проти Ізраїлю тимчасово завершена, а США необхідно триматися подалі від конфлікту, щоб уникнути наслідків.

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