Іран представив нову вдосконалену версію своєї системи ППО Bavar-373: вона може перехоплювати винищувачі "стелс"

Bavar-373 вітчизняного виробництва вперше надійшов на озброєння збройних сил Ірану у 2019 році.

Іран представив нову вдосконалену версію своєї системи ППО Bavar-373, яка, як стверджують представники Тегерана, може перехоплювати американські реактивні винищувачі-невидимки.

Про це пише Newsweek.

Bavar-373 вітчизняного виробництва вперше надійшов на озброєння збройних сил Ірану у 2019 році. Його можливості можна порівняти з російськими мобільними зенітно-ракетними системами великої дальності С-300 і американськими системами Patriot.

Іран представив нову версію Bavar-373 під час військового параду 17 квітня. Дебют цієї зброї стався на тлі того, що напруженість між Іраном та Ізраїлем продовжується після того, як Тегеран відповів на передбачуваний ізраїльський удар по посольству Ірану в Сирії, запустивши безпілотники та ракети в бік Ізраїлю 13 квітня в результаті атаки, яка була здебільшого зірвана.

Описуючи присутність модернізованого Bavar-373 на параді минулого тижня, військове інформаційне видання Special Operations Forces Report назвало перероблену систему “значною подією для оборонної промисловості Ірану, що демонструє як його зростаючу самодостатність, так і його прагнення до більшого розвитку”.

Водночас офіційні особи Ірану зробили “сміливі заяви” про новий Bavar-373, зокрема про те, що система зараз “відповідає або навіть перевершує” можливості передової російської ракетної системи С-400.

Проте найбільш значущою заявою Ірану є те, що останній Bavar-373 може перехоплювати винищувачі п’ятого покоління, такі як F-35 Lightning від Lockheed Martin, які оснащені технологією "стелс", розробленою для уникнення радіолокаційного виявлення.

“Крім того, іранські джерела повідомляють, що модернізований Bavar-373 може похвалитися розширеними можливостями виявлення та відстеження цілей, що дозволяє йому ідентифікувати до 100 повітряних цілей одночасно та вражати численні загрози за допомогою ракетного озброєння Sayyad-4B”, — написав SOFREP.

Newsweek звернувся до міністерства закордонних справ Ірану електронною поштою в понеділок, щоб отримати коментар.

На військовому вебсайті зазначено, що оновлений Bavar-373 має "вражаючу" дальність польоту, що перевищує 186 миль, і висоту польоту 75 миль.

SOFREP додав, що заяви Ірану щодо Bavar-373 не були незалежно перевірені, і що перед справжньою оцінкою його можливостей необхідні “тестування в реальних умовах”.

“Незважаючи на необхідність обережного тлумачення, відкриття модернізованого Bavar-373 підкреслює критичну точку: оборонний сектор Ірану демонструє зрілість”, — сказав SOFREP.

Видання пояснило зростання оборонного сектора Ірану міжнародними санкціями, які змусили Тегеран виділити більше ресурсів на розробку внутрішньої зброї.

Ще одна причина полягає в тому, що “Іран має історію стратегічної співпраці з такими країнами, як Росія та Китай”.

“Хоча ця співпраця потенційно обмежена міжнародними санкціями, ця співпраця забезпечила Ірану передачу цінних технологій і досвід у таких сферах, як ракетні технології та системи протиповітряної оборони”,

Водночас відкриття модернізованого Bavar-373 під час параду минулого тижня могло бути зроблено, щоб надіслати “потужне повідомлення про стримування, спрямоване на потенційних противників, особливо в контексті складного геополітичного ландшафту Близького Сходу”.

Нагадаємо, що Іран вже постачає окупаційній армії Росії 203-мм снаряди до самохідної артилерійської установки.

Читайте також: